"Никого не расстреливали": российский активист рассказал, как ВСУ относятся к жителям Курщины (видео)

По словам местного активиста Владимира Синельникова, реальные истории жителей прифронтовых районов Курской области отличаются от официальной "картинки" российской пропаганды.

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Курский активист Владимир Синельников пересказал слова местных жителей об отношении к ним бойцов Вооруженных сил Украины во время боев в Курской области. По его словам, в частном общении местные не упоминают о "зверствах", обращение украинских военных описывают как "нейтральное", а некоторые говорят о случаях, когда военные ВСУ оказывали им помощь. Видео опубликовал украинский журналист Юрий Бутусов.

"Не рассказывают эти люди о "зверствах нацистов". То есть ВСУ, с их слов, помогали, никого не расстреливали, не насиловали, демонстрировали нейтральное, скажем так, отношение. Не то чтобы дружественное, а нейтральное, насколько это возможно", — рассказывает Владимир Синельников.

По его словам, земляки рассказывали историю о том, как офицер ВСУ поделился инсулином с больным диабетом местным жителем и этим спас ему жизнь. Также жители Курской области говорили ему, что украинские военнослужащие делились с ними едой и давали бензин, чтобы гражданские могли выехать, когда автозаправочные станции были закрыты.

Активист отмечает, что информация, которую он узнает от местных жителей, отличается от официальной "картинки", которую демонстрирует российская пропаганда. Он объясняет это тем, что люди, которые долгое время были за линией фронта, проходят фильтрационные мероприятия, после которых не настроены давать откровенные интервью.

"Поэтому обо всех подробностях, скорее всего, через прессу мы узнаем не скоро через прессу. Лишь такие отрывочные частные разговоры", — говорит Синельников.

Напомним, 16 марта пресс-служба Генерального штаба ВСУ опубликовала карту боевых действий в Курской области РФ, которая свидетельствует о полном выводе ВСУ из Суджи.

15 марта СМИ опубликовали видео, на которых после возвращения российской власти жители Суджи "жалуются" на ВСУ. Некоторые из них за несколько дней до того критиковали агрессию Кремля против Украины и благодарили украинских бойцов за хлеб.