Верховний суд не дозволив звільнення з ЗСУ, якщо мобілізували незаконно: які підстави

Мобілізація має незворотний процес і громадянина не можливо звільнити з армії через непроходження медкомісії, вирішив верховний касаційний суд.

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Касаційний адміністративний суд Верховного суду розглянув справу чоловіка, якого мобілізували до лав Збройних сил України без проходження військово-лікарської комісії. Судді підтвердили, що дійсно були порушення територіального центру комплектування, але не дозволили звільнення військовослужбовця. Про деталі рішення ідеться у роз'ясненні, яке 17 березня з'явилось на порталі Верховного суду.

На порталі розповіли про постанову у справі №160/2592/23, яку прийняли 5 лютого 2025 року. Ідеться про позов, в якому військова частина просила скасувати рішення про звільнення з армії чоловіка, мобілізованого з порушеннями. Військові пояснювали: не можна звільняти просто на підставі порушення ТЦК. Нехай громадянин спершу пройде медкомісію і, якщо виявиться непридатним, то його звільнять на цій підставі.

Два суди попередніх інстанцій погодились з тим, що українця мобілізували без проходження медкомісії, це порушення з боку ТЦК і тому військова частина його повинна звільнити, розповіли на порталі ВСУ. Але Верховний суд не погодився з таким рішенням, вказано у документі, опублікованому у Реєстрі судових рішень.

Мобілізація та суд — деталі

На порталі ВСУ, а також у постанові, пояснюються деталі рішення:

у справі ідеться про спірні правовідносини. Тобто чоловік позивається до військової частини про звільнення, але це не стосується порушення ТЦК, яке розглядалось в попередніх інстанціях;

відсутність медкомісії нічого не говорить про придатність або непридатність для мобілізації;

призов на службу — незворотний процес, на який не впливає те, що призов відбувся з порушеннями. Навіть якщо провести медкомісію, як пропонує військова частина, це не вплине на незворотність мобілізації.

Мобілізація і суд - пояснення ВСУ, чому не можливе звільнення Фото: Скриншот

Зазначимо, раніше Фокус писав про інші судові рішення щодо мобілізації і дій ТЦК. Наприклад, 17 січня у Львові скасували призов громадянина, який був заброньований мережею супермаркетів. В суді з'ясувалось, що на момент потрапляння у військкомат громадянин вже мав відстрочку від мобілізації, але терцентр знехтував цією інформацією. У постанові вказано, що військкоми повинні самостійно перевіряти дані про бронювання, якщо про неї говорить людина, яку затримали на вулиці.

Нагадуємо, у березні на порталі "Судово-юридичної газети" розповіли про те, що можуть скасувати штраф ТЦК, якщо людина відмовилась від повістки. Тим часом адвокатка Дар'я Тарасенко пояснила, що робити, якщо військкоми відмовили громадянину у праві на відстрочку.