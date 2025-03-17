Верховный суд не разрешил увольнение из ВСУ, если мобилизовали незаконно: какие основания

Мобилизация имеет необратимый процесс и гражданина невозможно уволить из армии из-за непрохождения медкомиссии, решил верховный кассационный суд.

Related video

Кассационный административный суд Верховного суда рассмотрел дело мужчины, которого мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины без прохождения военно-врачебной комиссии. Судьи подтвердили, что действительно были нарушения территориального центра комплектования, но не позволили увольнение военнослужащего. О деталях решения говорится в разъяснении, которое 17 марта появилось на портале Верховного суда.

На портале рассказали о постановлении по делу №160/2592/23, которое приняли 5 февраля 2025 года. Речь идет об иске, в котором военная часть просила отменить решение об увольнении из армии мужчины, мобилизованного с нарушениями. Военные объясняли: нельзя увольнять просто на основании нарушения ТЦК. Пусть гражданин сначала пройдет медкомиссию и, если окажется непригодным, то его уволят на этом основании.

Два суда предыдущих инстанций согласились с тем, что украинца мобилизовали без прохождения медкомиссии, это нарушение со стороны ТЦК и поэтому военная часть его должна уволить, рассказали на портале ВСУ. Но Верховный суд не согласился с таким решением, указано в документе, опубликованном в Реестре судебных решений.

Мобилизация и суд — детали

На портале ВСУ, а также в постановлении, объясняются детали решения:

в деле речь идет о спорных правоотношениях. То есть человек подает иск к военной части об увольнении, но это не касается нарушения ТЦК, которое рассматривалось в предыдущих инстанциях;

отсутствие медкомиссии ничего не говорит о пригодности или непригодности для мобилизации;

призыв на службу — необратимый процесс, на который не влияет то, что призыв состоялся с нарушениями. Даже если провести медкомиссию, как предлагает военная часть, это не повлияет на необратимость мобилизации.

Мобилизация и суд — объяснение ВСУ, почему невозможно увольнение Фото: Скриншот

Отметим, ранее Фокус писал о других судебных решениях относительно мобилизации и действий ТЦК. Например, 17 января во Львове отменили призыв гражданина, который был забронирован сетью супермаркетов. В суде выяснилось, что на момент попадания в военкомат гражданин уже имел отсрочку от мобилизации, но терцентр пренебрег этой информацией. В постановлении указано, что военкоматы должны самостоятельно проверять данные о бронировании, если о ней говорит человек, которого задержали на улице.

Напоминаем, в марте на портале "Судебно-юридической газеты" рассказали о том, что могут отменить штраф ТЦК, если человек отказался от повестки. Между тем адвокат Дарья Тарасенко объяснила, что делать, если военкомы отказали гражданину в праве на отсрочку.