Шойгу заявив, що після закінчення війни за російською зброєю "вишикується велика черга"

РФ сподівається вийти на провідні позиції на ринку озброєнь у сфері систем ППО, особливо за рахунок систем С-500. Однак залишається відкритим питання обсягів виробництва і потенційних покупців.

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Секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу заявив, що Кремль розраховує на високий попит на російське озброєння після завершення повномасштабної війни. Серед потенційних експортних систем він виділив зенітні комплекси С-400 і С-500, ударні безпілотники і модернізовану бронетехніку. Про це 20 березня повідомило агентство ТАСС.

"Після завершення спеціальної військової операції, повірте мені, вишикується велика черга за нашою зброєю", — сказав Шойгу.

Коментуючи слова екс-міністра оборони РФ, оглядачі Defense Express зазначили, що хоча заява Шойгу і виглядає парадоксально, вона свідчить про те, що Кремль намагається відновити позиції на світовому ринку озброєнь. Однак залишається відкритим питання обсягів виробництва та потенційних покупців.

"Тут насамперед відкрите питання про те, в яких обсягах вони зможуть виробляти окреслені "аналоговнети" на експорт, і які країни в яких регіонах будуть зацікавлені в таких системах, а головне — як росіяни позиціонуватимуть ці системи", — пишуть аналітики.

Наприклад, ЗРК С-500 "Прометей" у відкритих джерелах згадується в контексті розміщення в Криму для протидії ATACMS. Це сталося через нездатність С-300 і С-400 справлятися із завданнями протиракетної оборони.

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Крім того, у лютому 2024 року РФ заявила про випробування С-500 із можливістю перехоплення гіперзвукових ракет, хоча постачання у війська було оголошено ще 2022 року.

У галузі бронетехніки, продовжили експерти, Росія намагалася продати БМП-3 В'єтнаму наприкінці 2024 року, але угода не відбулася. Також у вересні 2024 року під час випробувань в Алжирі китайський танк VT-4 продемонстрував кращі результати, ніж російський Т-90С, що стало серйозним ударом по позиціях РФ на цьому ринку.

Попри заяви Шойгу, Росія активізувала експортну діяльність у сфері авіації. Зокрема, нагадаємо, що обговорюється можливість постачання Алжиру винищувачів Су-35Е, призначених раніше для Єгипту та Ірану. Цей аспект може стати ключовим напрямком експорту російського озброєння в найближчі роки.