Шойгу заявил, что после окончания войны за российским оружием "выстроится большая очередь"
РФ надеется выйти на лидирующие позиции на рынке вооружений в области систем ПВО, в особенности, за счет систем С-500. Однако остается открытым вопрос объемов производства и потенциальных покупателей.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Кремль рассчитывает на высокий спрос на российское вооружение после завершения полномасштабной войны. Среди потенциальных экспортных систем он выделил зенитные комплексы С-400 и С-500, ударные беспилотники и модернизированную бронетехнику. Об этом 20 марта сообщило агентство ТАСС.
"После завершения специальной военной операции, поверьте мне, выстроится большая очередь за нашим оружием", — сказал Шойгу.
Комментируя слова экс-министра обороны РФ обозреватели Defense Express отметили, что хотя заявление Шойгу и выглядит парадоксально, оно свидетельствует о том, что Кремль пытается восстановить позиции на мировом рынке вооружений. Однако остается открытым вопрос объемов производства и потенциальных покупателей.
"Здесь в первую очередь открытый вопрос о том, в каких объемах они смогут производить очерченные "аналоговнеты" на экспорт, и какие страны в каких регионах будут заинтересованы в таких системах, а главное – как россияне будут позиционировать эти системы", — пишут аналитики.
Например, ЗРК С-500 "Прометей" в открытых источниках упоминается в контексте размещения в Крыму для противодействия ATACMS. Это произошло из-за неспособности С-300 и С-400 справляться с задачами противоракетной обороны.Важно
Кроме того, в феврале 2024 года РФ заявила об испытаниях С-500 с возможностью перехвата гиперзвуковых ракет, хотя поставки в войска были объявлены еще в 2022 году.
В области бронетехники, продолжили эксперты, Россия пыталась продать БМП-3 Вьетнаму в конце 2024 года, но сделка не состоялась. Также в сентябре 2024 года в ходе испытаний в Алжире китайский танк VT-4 продемонстрировал лучшие результаты, чем российский Т-90С, что стало серьезным ударом по позициям РФ на этом рынке.
Несмотря на заявления Шойгу, Россия активизировала экспортную деятельность в сфере авиации. В частности, напомним, что обсуждается возможность поставки Алжиру истребителей Су-35Э, предназначенных ранее для Египта и Ирана. Этот аспект может стать ключевым направлением экспорта российского вооружения в ближайшие годы.