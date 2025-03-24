"Стерли дім і життя": від російського обстрілу загинула бабуся олімпійських чемпіонок

Російський обстріл Краснопілля забрав життя бабусі чемпіонок Олімпійських ігор 2014 року Віти та Валентини Семеренко. За кілька днів до того жінка відзначила 90-річний юбілей.

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Під час атаки РФ 23 березня в селищі Краснопілля в Сумській області загинула 90-річна бабуся олімпійських чемпіонок з біатлону Віти та Валентини Семеренко. Про це написала в Telegram-каналі пресслужба Національного олімпійського комітету та національної олімпійської збірної України.

Про загибель бабусі повідомила українська біатлоністка Віта Семеренко.

"23 березня перестало битися серце моєї бабусі. 21-го моїй бабусі виповнилося 90 років. Вона могла ще жити, але її життя забрали кляті росіяни. Коли насиллям стирали моє Краснопілля за три дні, вони забрали й бабусю. Стерли мій дім, стерли її життя, стерли пам’ять. Прокляті нелюди, горіть у пеклі за все зло, яке ви принесли на цю землю. Ви не люди — ви звірі, і розплата прийде", — написала Віта.

В НОК висловили співчуття родині загиблої та нагадали позицію України щодо допуску російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань.

"Непохитною залишається й позиція України: доки російські війська з підтримкою уряду Білорусі продовжують вести свою жорстоку війну проти українського народу, необхідно запровадити заборону на участь російських та білоруських спортсменів у будь-яких міжнародних змаганнях у будь-якому статусі", — зазначили в комітеті.

Зазначимо, 39-річні сестри-близнючки Віта та Валентина Семеренко народилися в селищі Краснопілля Сумської області. Вони стали олімпійськими чемпіонками з біатлону в естафеті 4х6 км на Олімпійських іграх у Сочі 2014 року.

Нагадаємо, 24 березня росіяни вдарили ракетами по центру Сум. Вибуховою хвилею було пошкоджено багатоповерхівку та школу.

20 березня стало відомо про загибель на фронті двох українських медійників. У боях на сході загинули випусковий редактор Дмитро Бєндіков і відеограф Кирило Полікевич.