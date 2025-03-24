"Стерли дом и жизнь": от российского обстрела погибла бабушка олимпийских чемпионок

Российский обстрел Краснополья унес жизнь бабушки чемпионок Олимпийских игр 2014 года Виты и Валентины Семеренко. За несколько дней до того женщина отметила 90-летний юбилей.

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Во время атаки РФ 23 марта в поселке Краснополье в Сумской области погибла 90-летняя бабушка олимпийских чемпионок по биатлону Виты и Валентины Семеренко. Об этом написала в Telegram-канале пресс-служба Национального олимпийского комитета и национальной олимпийской сборной Украины.

О гибели бабушки сообщила украинская биатлонистка Вита Семеренко.

"23 марта перестало биться сердце моей бабушки. 21-го моей бабушке исполнилось 90 лет. Она могла еще жить, но ее жизнь забрали проклятые русские. Когда насилием стирали мое Краснополье за три дня, они забрали и бабушку. Стерли мой дом, стерли ее жизнь, стерли память. Проклятые нелюди, горите в аду за все зло, которое вы принесли на эту землю. Вы не люди — вы звери, и расплата придет", — написала Вита.

В НОК выразили соболезнования семье погибшей и напомнили позицию Украины относительно допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

"Непоколебимой остается и позиция Украины: пока российские войска с поддержкой правительства Беларуси продолжают вести свою жестокую войну против украинского народа, необходимо ввести запрет на участие российских и белорусских спортсменов в любых международных соревнованиях в любом статусе", — отметили в комитете.

Отметим, 39-летние сестры-близняшки Вита и Валентина Семеренко родились в поселке Краснополье Сумской области. Они стали олимпийскими чемпионками по биатлону в эстафете 4х6 км на Олимпийских играх в Сочи 2014 года.

Напомним, 24 марта россияне ударили ракетами по центру Сум. Взрывной волной были повреждены многоэтажка и школа.

20 марта стало известно о гибели на фронте двух украинских медийщиков. В боях на востоке погибли выпускающий редактор Дмитрий Бендиков и видеограф Кирилл Поликевич.