Історичний момент: "Байрактар" уперше застосував надзвукову ракету IHA-122 (відео)

Надзвукова авіаційна ракета класу "повітря-земля" уразила морську ціль на відстані понад 50 км. При цьому добре відомий в Україні Bayraktar TB2 здійснював лазерне цілевказання.

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Турецька оборонна компанія Baykar повідомила про успішне випробування безпілотного літального апарату (БПЛА) Bayraktar TB3, який уперше застосував надзвукову ракету IHA-122, розроблену компанією Roketsan. Про нові можливості турецьких збройних сил пишуть оглядачі Army Recognition, які назвали випробування "історичним моментом".

Повідомляють, що під час випробувань безпілотник Bayraktar TB3 вразив морську ціль на відстані понад 50 км за координації з іншим БПЛА — Bayraktar TB2, який здійснював лазерне цілевказання.

Випробування відбулося над акваторією Середземного моря після зльоту Bayraktar TB3 з авіабази в Даламані (провінція Мугла, Туреччина). Під час польоту TB2 здійснив підсвічування плавучої цілі розміром 6×6 метрів, після чого TB3 здійснив запуск ракети IHA-122 та успішно вразив ціль із першої спроби. Це випробування стало першим випадком, коли турецькі БПЛА діяли спільно в режимі реального часу для виконання високоточного удару.

Технічні особливості TB3 і ракети IHA-122

Bayraktar TB3 являє собою безпілотний бойовий літальний апарат середньої висоти і великої тривалості польоту (MALE). Він оснащений складними крилами, що дає змогу його використання з кораблів із короткою злітно-посадковою смугою, таких як універсальний десантний корабель TCG Anadolu.

Його характеристики роблять придатним для виконання завдань розвідки, спостереження, рекогносцировки та завдавання ударів, включно із застосуванням високоточної зброї. До числа таких засобів ураження, як показали випробування, тепер входить ракета IHA-122.

Ракета IHA-122 — це надзвукова авіаційна ракета класу "повітря-земля", розроблена турецькою компанією Roketsan спеціально для застосування з безпілотних літальних апаратів. Вона являє собою модифікацію 122-мм керованої ракети TRLG-122 з лазерним наведенням, призначеної для реактивних систем залпового вогню T-107/122.

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Основні характеристики ракети IHA-122

Калібр: 122 мм.

Дальність дії: понад 50 км.

Тип двигуна: твердопаливний ракетний двигун.

Швидкість: надзвукова.

Система наведення: лазерна головка самонаведення.

Фахівці зазначають, що успішне випробування демонструє здатність турецьких збройних сил застосовувати мережецентричні підходи та координувати дії безпілотних систем у реальному часі. Така взаємодія підвищує оперативну гнучкість і дає змогу виконувати складні завдання, включно з ударами по віддалених і рухомих цілях.

Раніше Фокус переклав статтю Брендона Дж. Вайхерта про те, як турецький ударний безпілотник Bayraktar TB2 брав участь у бойових діях в Україні.