Исторический момент: "Байрактар" впервые применил сверхзвуковую ракету IHA-122 (видео)

Сверхзвуковая авиационная ракета класса "воздух-земля" поразила морскую цель на расстоянии более 50 км. При этом хорошо известный в Украине Bayraktar TB2 осуществлял лазерное целеуказание.

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Турецкая оборонная компания Baykar сообщила об успешном испытании беспилотного летательного аппарата (БЛА) Bayraktar TB3, который впервые применил сверхзвуковую ракету IHA-122, разработанную компанией Roketsan. О новых возможностях турецких вооруженных сил пишут обозреватели Army Recognition, которые назвали испытания "историческим моментом".

Сообщается, что в ходе испытаний беспилотник Bayraktar TB3 поразил морскую цель на расстоянии более 50 км при координации с другим БЛА — Bayraktar TB2, который осуществлял лазерное целеуказание.

Испытание состоялось над акваторией Средиземного моря после взлета Bayraktar TB3 с авиабазы в Даламане (провинция Мугла, Турция). В ходе полета TB2 осуществил подсветку плавучей цели размером 6×6 метров, после чего TB3 произвел запуск ракеты IHA-122 и успешно поразил цель с первой попытки. Это испытание стало первым случаем, когда турецкие БПЛА действовали совместно в режиме реального времени для выполнения высокоточного удара.

Технические особенности TB3 и ракеты IHA-122

Bayraktar TB3 представляет собой беспилотный боевой летательный аппарат средней высоты и большой продолжительности полета (MALE). Он оснащен складными крыльями, что позволяет его использование с кораблей с короткой взлетно-посадочной полосой, таких как универсальный десантный корабль TCG Anadolu.

Его характеристики делают пригодным для выполнения задач разведки, наблюдения, рекогносцировки и нанесения ударов, включая применение высокоточного оружия. В число таких средств поражения, как показали испытания, теперь входит ракета IHA-122.

​Ракета IHA-122 — это сверхзвуковая авиационная ракета класса "воздух-земля", разработанная турецкой компанией Roketsan специально для применения с беспилотных летательных аппаратов. Она представляет собой модификацию 122-мм управляемой ракеты TRLG-122 с лазерным наведением, предназначенной для реактивных систем залпового огня T-107/122.

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Основные характеристики ракеты IHA-122

Калибр: 122 мм.

Дальность действия: более 50 км.

Тип двигателя: твердотопливный ракетный двигатель.

Скорость: сверхзвуковая.

Система наведения: лазерная головка самонаведения.

Специалисты отмечают, что успешное испытание демонстрирует способность турецких вооруженных сил применять сетецентрические подходы и координировать действия беспилотных систем в реальном времени. Такое взаимодействие повышает оперативную гибкость и позволяет выполнять сложные задачи, включая удары по удаленным и движущимся целям.

Ранее Фокус перевел статью Брэндона Дж. Вайхерта о том, как турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 принимал участие в боевых действиях в Украине.