"Найбільша біда": ЗС РФ ставлять досвідчених пілотів на дрони з оптоволокном, — ЗСУ (відео)

Головна сержантка зенітно-артилерійського взводу у 56 окремій мотопіхотній бригаді Вікторія "Руна" Ковбасюк розповіла про дрони на оптоволокні, які масово застосовуються Збройними силами Російської Федерації. Цими пристроями керують пілоти, які здатні пролетіти велику відстань і не зачепити жодної гілки дерева.

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Про оптоволоконні дрони РФ українська військовослужбовиця розповіла в інтерв'ю медіа "Суспільне".

Дрони на оптоволокні - коментар військової "Руни" див. з 6:05

Вікторія пояснила, що росіяни намагаються наступати на позиції ЗСУ і при цьому постійно вдосконалюють дрони на оптоволокні. З її слів, таких пристроїв багато і під Часовим Яром, де вона воює, і на інших відрізках фронту. На думку сержантки, єдиний спосіб порятунку від такого виду зброї — це, наприклад, натягувати сітки над дорогами.

"Дрони на оптоволокні — це взагалі найбільша зараз біда для всіх військових", — сказала вона.

На відео з'явились кадри, зняті "Руною" на бойових позиціях. На записі видно клубки оптоволокна від дрона ЗС РФ, який проник через маскувальну сітку та врізався у військову машину. Сержантка пояснила, як діяли російські пілоти. Їм довелось пролетіти, ймовірно, досить велику відстань до цілі. При цьому весь час за пристроєм тягнеться оптоволокно, якому не можна зачепитись за жодну гілку чи стовп, зауважила вона.

"Він скільки маршруту пройшов, щоб сюди залетіти — в них наскільки досвідчені пілоти! Цей дрон летить і йому треба летіти обережно, щоб не зачепитись ніде ні за дерева, ні за яку посадку, ні за що, тому що тоді буде дрон втрачено", — пролунало на відео.

Дрони на оптоволокні - машина ЗСУ після влучання РФ Фото: Суспільне Дрони на оптоволокні - залишки безпілотника ЗС РФ Фото: Суспільне

Сержантка також наголосила, що росіян не можна недооцінювати й що вони "сильні вороги". Крім того, Вікторія описала, як саме працюють дрони ЗС РФ. Зокрема, противник, коли бачить українську військову машину, спершу кидає звичайні FPV-дрони. Ці пристрої падають від РЕБ, і тоді запускають оптоволоконні пристрої, які не можливо спинити.

"[Дрон РФ] облетів з тилу і залетів звідти, де була відкрита лише одна сторона. От наскільки в них досвідчені пілоти. Не рятує ні РЕБ, ні детектори дронів. "Цукорки" чують все що хочеш, але навіть вони не дадуть сигналу, що на тебе летить оптоволокно", — наголосила Вікторія Ковбасюк.

Дрони на оптоволокні — деталі

Зазначимо, у березні у мережі з'явились фото місцевості, у якій працювали дрони на оптоволокні. Бачимо, як простір між деревами густо оплетений нитками. Переплетення схоже на павутину, і це наслідок великої кількості безпілотників на даному відрізку фронту, пояснили у соцмережі. Тим часом раніше про аналогічну ситуацію розповів, наприклад, пресофіцер 28-ї механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу Євген Алхімов. Зі слів Алхімова, на Торецькому напрямку вздовж доріг "засилля" оптоволоконних дронів.

Водночас українські військові також активно застосовують вказаний тип безпілотників. На одному з відео бачимо як дрон з оптоволокном влітає прямо в трубу, у якій ховаються двоє солдатів ЗС РФ.

Нагадуємо, у квітні на порталі Defense Express розповіли про наземні дрони з оптоволокном — про їхні позитивні якості та проблеми.