"Самая большая беда": ВС РФ ставят опытных пилотов на дроны с оптоволокном, — ВСУ (видео)

Главный сержант зенитно-артиллерийского взвода в 56 отдельной мотопехотной бригаде Виктория "Руна" Ковбасюк рассказала о дронах на оптоволокне, которые массово применяются Вооруженными силами Российской Федерации. Этими устройствами управляют пилоты, которые способны пролететь большое расстояние и не задеть ни одной ветки дерева.

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Об оптоволоконных дронах РФ украинская военнослужащая рассказала в интервью медиа "Суспільне".

Дроны на оптоволокне — комментарий военной "Руны" см. с 6:05

Виктория объяснила, что россияне пытаются наступать на позиции ВСУ и при этом постоянно совершенствуют дроны на оптоволокне. По ее словам, таких устройств много и под Часовым Яром, где она воюет, и на других отрезках фронта. По мнению сержанта, единственный способ спасения от такого вида оружия — это, например, натягивать сетки над дорогами.

"Дроны на оптоволокне — это вообще самая большая сейчас беда для всех военных", — сказала она.

На видео появились кадры, снятые "Руной" на боевых позициях. На записи видно клубки оптоволокна от дрона ВС РФ, который проник через маскировочную сетку и врезался в военную машину. Сержант объяснила, как действовали российские пилоты. Им пришлось пролететь, вероятно, достаточно большое расстояние до цели. При этом все время за устройством тянется оптоволокно, которому нельзя зацепиться ни за одну ветку или столб, отметила она.

"Он сколько маршрута прошел, чтобы сюда залететь — у них насколько опытные пилоты! Этот дрон летит и ему надо лететь осторожно, чтобы не зацепиться нигде ни за деревья, ни за какую посадку, ни за что, потому что тогда будет дрон потерян", — прозвучало на видео.

Дроны на оптоволокне — машина ВСУ после попадания РФ Фото: Суспільне Дроны на оптоволокне — остатки беспилотника ВС РФ Фото: Суспільне

Сержант также отметила, что россиян нельзя недооценивать и что они "сильные враги". Кроме того, Виктория описала, как именно работают дроны ВС РФ. В частности, противник, когда видит украинскую военную машину, сначала бросает обычные FPV-дроны. Эти устройства падают от РЭБ, и тогда запускают оптоволоконные устройства, которые невозможно остановить.

"[Дрон РФ] облетел с тыла и залетел оттуда, где была открыта только одна сторона. Вот насколько у них опытные пилоты. Не спасает ни РЭБ, ни детекторы дронов. "Цукорки" слышат все что хочешь, но даже они не дадут сигнала, что на тебя летит оптоволокно", — отметила Виктория Ковбасюк.

Дроны на оптоволокне — детали

Отметим, в марте в сети появились фото местности, в которой работали дроны на оптоволокне. Видим, как пространство между деревьями густо оплетенное нитями. Переплетение похоже на паутину, и это следствие большого количества беспилотников на данном отрезке фронта, пояснили в соцсети. Между тем ранее об аналогичной ситуации рассказал, например, пресс-офицер 28-й механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода Евгений Алхимов. По словам Алхимова, на Торецком направлении вдоль дорог "засилье" оптоволоконных дронов.

В то же время украинские военные также активно применяют указанный тип беспилотников. На одном из видео видим как дрон с оптоволокном влетает прямо в трубу, в которой прячутся двое солдат ВС РФ.

Напоминаем, в апреле на портале Defense Express рассказали о наземных дронах с оптоволокном — об их положительных качествах и проблемах.