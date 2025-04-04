"Ми знаємо, що ви робите": Британія і Франція розповіли, як Путін "водить за ніс" Трампа

Голова британського МЗС Девід Леммі і його французький колега Жан-Ноель Барро звинуватили Кремль у свідомій затримці мирних переговорів. Вони наголосили, що президент РФ Володимир Путін має дати Вашингтону чітку відповідь.

Related video

Про це 4 квітня повідомили у The Washington Post.

Велика Британія і Франція заявили, що Путін свідомо зволікає з переговорами щодо перемир’я. Росія фактично відхилила пропозицію США щодо повного і негайного припинення вогню на 30 днів.

"Наше судження полягає в тому, що Путін продовжує ухилятися, продовжує тягнути час", — сказав Леммі журналістам у штаб-квартирі НАТО.

Велика Британія й Франція допомагають очолити зусилля цілої низки країн з підтримки України, так звану "коаліцію охочих". Зі слів британського міністра, хоча Путін має погодитись на перемир’я, він продовжує бомбардувати Україну.

"Це цивільне населення. Це енергетичні ресурси. Ми бачимо вас, Володимире Путін. Ми знаємо, що ви робите", — підкреслив він.

Барро нагадав, що Україна прийняла умови ще три тижні тому. З його слів, тепер Росія "винна відповісти Сполученим Штатам".

"Росія постійно змінює свою позицію, продовжуючи завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі, продовжуючи свої воєнні злочини. Відповідь має бути або "так", або "ні". Вона має бути швидкою", — заявив він.

Французький міністр пояснив, що РФ не збирається припиняти війну. Він зауважив, що на початку тижня Путін наказав призвати на річну строкову службу 160 тисяч росіян. Політики запевнили, що продовжать сприяти розбудові ЗСУ, адже це найкраща гарантія безпеки для України з моменту, коли США зняли будь-яку перспективу членства в НАТО.

Нагадаємо, 3 квітня у Вашингтоні відбулися зустрічі представників адміністрації Дональда Трампа з посланцем Кремля Кирилом Дмитрієвим. Фокус зібрав його головні заяви за результатами переговорів.

Також 3 квітня президент Володимир Зеленський розповів, коли Росію можуть "дотиснути" для ухвалення перемир’я. Він розкрив "червоні лінії" України на мирних переговорах.