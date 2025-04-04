"Мы знаем, что вы делаете": Британия и Франция рассказали, как Путин "водит за нос" Трампа

Глава британского МИД Дэвид Лемми и его французский коллега Жан-Ноэль Барро обвинили Кремль в сознательной задержке мирных переговоров. Они отметили, что президент РФ Владимир Путин должен дать Вашингтону четкий ответ.

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Об этом 4 апреля сообщили в The Washington Post.

Великобритания и Франция заявили, что Путин сознательно затягивает с переговорами о перемирии. Россия фактически отклонила предложение США о полном и немедленном прекращении огня на 30 дней.

"Наше суждение заключается в том, что Путин продолжает уклоняться, продолжает тянуть время", — сказал Лемми журналистам в штаб-квартире НАТО.

Великобритания и Франция помогают возглавить усилия целого ряда стран по поддержке Украины, так называемую "коалицию желающих". По словам британского министра, хотя Путин должен согласиться на перемирие, он продолжает бомбить Украину.

"Это гражданское население. Это энергетические ресурсы. Мы видим вас, Владимир Путин. Мы знаем, что вы делаете", — подчеркнул он.

Барро напомнил, что Украина приняла условия еще три недели назад. По его словам, теперь Россия "должна ответить Соединенным Штатам".

"Россия постоянно меняет свою позицию, продолжая наносить удары по энергетической инфраструктуре, продолжая свои военные преступления. Ответ должен быть либо "да", либо "нет". Он должен быть быстрым", — заявил он.

Французский министр объяснил, что РФ не собирается прекращать войну. Он отметил, что в начале недели Путин приказал призвать на годовую срочную службу 160 тысяч россиян. Политики заверили, что продолжат способствовать развитию ВСУ, ведь это лучшая гарантия безопасности для Украины с момента, когда США сняли любую перспективу членства в НАТО.

Напомним, 3 апреля в Вашингтоне состоялись встречи представителей администрации Дональда Трампа с посланником Кремля Кириллом Дмитриевым. Фокус собрал его главные заявления по результатам переговоров.

Также 3 апреля президент Владимир Зеленский рассказал, когда Россию могут "дожать" для принятия перемирия. Он раскрыл "красные линии" Украины на мирных переговорах.