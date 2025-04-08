11 річниця знищення "ХНР": спецпризначенці розповіли, як "зачистили" Харківську ОДА за хвилини (відео)

Звільнення будівлі Харківської обласної державної адміністрації від "антимайданівців" 8 квітня 2014 року відбулося без жодного пострілу. Спецпідрозділ "Ягуар", що прибув із Харкова до Вінниці, провів антитерористичну операцію менш ніж за 10 хвилин.

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Спогади учасників подій зібрали журналісти "Суспільного".

7 квітня "антимайданівці" захопили Харківську ОДА та намагалися оголосити про створення "Харківської народної республіки".

Депутат Харківської обласної ради Сергій Чернов, який на час захоплення будівлі обіймав посаду голови облради, пригадав, що проросійськи налаштовані люди вимагали він нього зібрати позачергову сесію, хотіли забрати мобільний телефон з номерами депутатів і погрожували взяти його в заручники, поки йому не допомогли залишити будівлю.

"Почалася боротьба: одні намагалися відкрити двері, вона була закрита дерев'яною палкою, а інші казали, беріть його у заручники, ми його винесемо на площу, так буде з кожним", — розповів Чернов журналістам.

Проросійськи налаштовані люди захопили Харківську ОДА 8 квітня 2014 року Фото: МВС України

Напередодні антитерористичної операції в будівлі зайнялася пожежа. Потім "антимайданівці" лягли спати, а правоохоронці тим часом розробили план звільнення обладміністрації.

За спогадами колишнього ректора університету внутрішніх справ Сергія Гусарова, коли міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та командувач Нацгвардії Степан Полторак розробили план, Служба безпеки України, яка мала б його затвердити, довгий час не відповідала на дзвінки. Підрозділи Міністерства оборони, за його словами, не брали участі в операції, пояснивши, що "не мають права втручатися в мирний конфлікт" за Конституцією.

Спеціальний підрозділ "Ягуар" прибув з Вінницької області до Харкова за кілька годин до штурму, який розпочався близько 4 години ранку.

Звільнити Харківську ОДА допомогла раптовість

За словами учасника операції, командира роти зв'язку В'ячеслава Гивчука, успіху вдалося досягти завдяки ефекту несподіванки.

"Велику роль зіграло те, що ми штурмували Харківську ОДА зранку, коли вони ще спали. Дуже мало хто з них вже прокинувся, ходив по приміщеннях, деякі були в стані алкогольного сп'яніння, були сонні. Велику роль зіграла і раптовість — не очікували штурму", — пояснив він.

В'ячеслав зазначив, що "антимайданівці" заздалегідь підготували "коктейлі Молотова" для оборони захопленої Харківської ОДА, і якби їх не застали зненацька, могли б їх застосувати. Також вони мали великі запаси продуктів.

"Впадало в очі, що багато приміщень були вигорілими. Там були пожежі, безлад, багато приміщень були розгромленими, оргтехніка розкидана", — пригадав Гивчук.

Учасники антитерористичної операції "зачистили" спочатку перший поверх, а потім пішли нагору. Всіх, кого знаходили всередині, виводили у внутрішній двір будівлі.

В'ячеслав Гивчук звільняв Харківську ОДА від "антимайданівців" у складі спецпідрозділу "Ягуар" Фото: Суспільне Вінниця

Колега В'ячеслава Гивчука, штаб-сержант Михайло Дидик, який служить на посаді сержанта матеріального забезпечення роти оперативного призначення на автомобілях, пригадав, що люди чинили спецпризначенцям опір.

"Вдягали наручники, передавали їх групі конвоювання, їх виводили у двір. Нам після звільнення сказали, що було затримано близько 70 людей. Вся операція зайняла 5-7 хвилин", — сказав журналістам Михайло.

Під час звільнення Харківської було затримано близько 70 людей Фото: МВС України

Звільнення Харківської ОДА: місцеві поширювали чутки про спецзагін США

За словами обох військових, після звільнення ОДА від "антимайданівців" Харковом ширилися чутки, що в операції брали участь американці.

"Після штурму, коли взяли ОДА під охорону, чули від місцевих, що нас називають американським спецзагоном "Black Water", тому що, нібито, український спецзагін чи військові не здатні за короткі терміни виконувати такі завдання", — пригадав В'ячеслав Гивчук.

"Ягуар" лишався в Харкові до 20-х чисел квітня, щоб запобігти повторному захопленню Харківської ОДА. Згодом їх передислокували до міста Ізюма — ближче до кордону з окупованими Росією територіями.

У Харкові ходили чутки, що обладміністрацію штурмував американський спецзагін Фото: МВС України

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