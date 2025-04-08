Освобождение здания Харьковской областной государственной администрации от "антимайдановцев" 8 апреля 2014 года произошло без единого выстрела. Спецподразделение "Ягуар", прибывшее из Харькова в Винницу, провело антитеррористическую операцию менее чем за 10 минут.

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Воспоминания участников событий собрали журналисты "Суспільного".

7 апреля "антимайдановцы" захватили Харьковскую ОГА и пытались объявить о создании "Харьковской народной республики".

Депутат Харьковского областного совета Сергей Чернов, который на время захвата здания занимал должность председателя облсовета, вспомнил, что пророссийски настроенные люди требовали он него собрать внеочередную сессию, хотели забрать мобильный телефон с номерами депутатов и угрожали взять его в заложники, пока ему не помогли покинуть здание.

"Началась борьба: одни пытались открыть дверь, она была закрыта деревянной палкой, а другие говорили, берите его в заложники, мы его вынесем на площадь, так будет с каждым", — рассказал Чернов журналистам.

Пророссийски настроенные люди захватили Харьковскую ОГА 8 апреля 2014 года Фото: МВД Украины

Накануне антитеррористической операции в здании загорелся пожар. Затем "антимайдановцы" легли спать, а правоохранители тем временем разработали план освобождения обладминистрации.

По воспоминаниям бывшего ректора университета внутренних дел Сергея Гусарова, когда министр внутренних дел Арсен Аваков и командующий Нацгвардии Степан Полторак разработали план, Служба безопасности Украины, которая должна была бы его утвердить, долгое время не отвечала на звонки. Подразделения Министерства обороны, по его словам, не участвовали в операции, объяснив, что "не имеют права вмешиваться в мирный конфликт" по Конституции.

Специальное подразделение "Ягуар" прибыло из Винницкой области в Харьков за несколько часов до штурма, который начался около 4 часов утра.

Освободить Харьковскую ОГА помогла внезапность

По словам участника операции, командира роты связи Вячеслава Гивчука, успеха удалось достичь благодаря эффекту неожиданности.

"Большую роль сыграло то, что мы штурмовали Харьковскую ОГА утром, когда они еще спали. Очень мало кто из них уже проснулся, ходил по помещениям, некоторые были в состоянии алкогольного опьянения, были сонные. Большую роль сыграла и внезапность — не ожидали штурма", — пояснил он.

Вячеслав отметил, что "антимайдановцы" заранее подготовили "коктейли Молотова" для обороны захваченной Харьковской ОГА, и если бы их не застали врасплох, могли бы их применить. Также они имели большие запасы продуктов.

"Бросалось в глаза, что многие помещения были выгоревшими. Там были пожары, беспорядок, многие помещения были разгромлены, оргтехника разбросана", — вспомнил Гивчук.

Участники антитеррористической операции "зачистили" сначала первый этаж, а затем пошли наверх. Всех, кого находили внутри, выводили во внутренний двор здания.

Вячеслав Гивчук освобождал Харьковскую ОГА от "антимайдановцев" в составе спецподразделения "Ягуар" Фото: Суспільне Вінниця

Коллега Вячеслава Гивчука, штаб-сержант Михаил Дыдык, который служит в должности сержанта материального обеспечения роты оперативного назначения на автомобилях, вспомнил, что люди оказывали спецназовцам сопротивление.

"Надевали наручники, передавали их группе конвоирования, их выводили во двор. Нам после освобождения сказали, что было задержано около 70 человек. Вся операция заняла 5-7 минут", — сказал журналистам Михаил.

Во время освобождения Харьковской было задержано около 70 человек Фото: МВД Украины

Освобождение Харьковской ОГА: местные распространяли слухи о спецотряде США

По словам обоих военных, после освобождения ОГА от "антимайдановцев" по Харькову ходили слухи, что в операции участвовали американцы.

"После штурма, когда взяли ОГА под охрану, слышали от местных, что нас называют американским спецотрядом "Black Water", потому что, якобы, украинский спецотряд или военные не способны за короткие сроки выполнять такие задачи", — вспомнил Вячеслав Гивчук.

"Ягуар" оставался в Харькове до 20-х чисел апреля, чтобы предотвратить повторный захват Харьковской ОГА. Впоследствии их передислоцировали в город Изюм — ближе к границе с оккупированными Россией территориями.

В Харькове ходили слухи, что обладминистрацию штурмовал американский спецотряд Фото: МВД Украины

Напомним, 3 апреля пресс-служба СБУ сообщила о разоблачении лиц, которых Кремль планирует сделать "временной властью" в Киеве. Среди них — адвокат Анатолия Шария и "политэксперт" с каналов Виктора Медведчука.

Российский общественный общественный проект Gulagu.net со ссылкой на источники в Москве 19 февраля писал, что российские спецслужбы готовят "Майдан" в Украине, чтобы привести к власти людей, которые примут условия Кремля для завершения войны.