У Покровську виявили могили у дворах: глава ОВА пояснив, що сталось з людьми (відео)

Глава Донецької військової обласної адміністрації Вадим Філашкін розповів про ситуацію в місті Покровськ Донецької області, у якому залишилось близько 2 тисяч цивільних. У двох випадках громадяни самостійно поховали померлих. Тим часом на відео волонтера Дениса Христова "Голландця" можна побачити, що зробили люди.

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Ситуацію в Покровську та поховання у дворах Філашкін прокоментував у ефірі всеукраїнського телемарафону.

Посадовець відповів на питання, чи дійсно з Покровська неможливо вивезти тіла померлих і тому їх ховають просто на подвір'ях багатоквартирних будинків, як показав Христов. Філашкін підтвердив, що на даному відтинку фронту "найскладніша ситуація", а населений пункт перебуває під постійними ударами дронів та артилерії ЗС РФ. У Покровську і далі працюють рятувальники, які допомагають людям, але інколи громадяни самостійно ховають померлих. З його слів, зафіксовано два таких випадки.

"Це сусіди не звертались ні до органів влади, ні до підрозділів поліції, які знаходяться на місці й виконують свої безпосередні обов'язки. На жаль, вони поховали сусідів самостійно", — сказав він.

Глава Донецької ОВА також повідомив, що у Покровську прожують жити 2 228 людей, а у Покровській громаді сумарно залишилось 3 826. У місті є лікар-терапевт, також працюють комунальники, зокрема — ритуальна служба, заявив чиновник. Філашкін розповів про родини, які повертаються з евакуації у домівки, розташовані впритул до місць боїв. З його слів, були випадки, коли родини 3-4 рази повертали дітей, яких влада вивезла на мирні території. Чиновник заявив, що не знає, навіщо люди таке роблять, оскільки в евакуації отримують всі виплати від держави та міжнародних організацій.

Ситуація в Покровську — деталі

Волонтер "Голландець" опублікував відео з Покровська 5 квітня. У кадр потрапила свіжа могила з папірцем, який не встиг намокнути від дощів. Місцевий житель пояснив, що померла "баба Валя" — мешканка найближчого будинку, яка загинула прямо на лавці внаслідок обстрілу ЗС РФ.

"Одну відкопали та відправили до лікарні. Другу довго [відкопували] — аж на другий день. Удвох вони сиділи. Був приліт. Одну вдалося врятувати, іншу ні. Бачите, вона завжди залишилася у своєму дворі", — чути на відео.

Зазначимо, аналітики проєкту DeepState 8 квітня розповіли про ситуацію під Покровськом Донецької області. Неподалік від населеного пункту Шевченко бійцям ЗСУ вдалось відсунути ворога. При цьому на даному напрямку ЗС РФ атакували близько 40 разів, пояснили аналітики.

Крім того, військові 157 бригади взяли у полон китайського солдата, який воював східніше Покровська біля села Тарасівка. Як розповіли бійці, їм довелось ризикувати життям, але вони захопили громадянина Китаю, який почав щось говорити про Мао Цзедуна.

Нагадуємо, у березні Державна прикордонна служба України опублікувала фото з Покровська, щоб показати наслідки вторгнення РФ для міста з 80-тисячним населенням.