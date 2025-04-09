В Покровске обнаружили могилы во дворах: глава ОГА объяснил, что произошло с людьми (видео)

Глава Донецкой военной областной администрации Вадим Филашкин рассказал о ситуации в городе Покровск Донецкой области, в котором осталось около 2 тысяч гражданских. В двух случаях граждане самостоятельно похоронили умерших. Тем временем на видео волонтера Дениса Христова "Голландца" можно увидеть, что сделали люди.

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Ситуацию в Покровске и захоронения во дворах Филашкин прокомментировал в эфире всеукраинского телемарафона.

Чиновник ответил на вопрос, действительно ли из Покровска невозможно вывезти тела умерших и поэтому их хоронят просто во дворах многоквартирных домов, как показал Христов. Филашкин подтвердил, что на данном отрезке фронта "самая сложная ситуация", а населенный пункт находится под постоянными ударами дронов и артиллерии ВС РФ. В Покровске продолжают работать спасатели, которые помогают людям, но иногда граждане самостоятельно хоронят умерших. По его словам, зафиксировано два таких случая.

"Это соседи не обращались ни в органы власти, ни в подразделения полиции, которые находятся на месте и выполняют свои непосредственные обязанности. К сожалению, они похоронили соседей самостоятельно", — сказал он.

Глава Донецкой ОГА также сообщил, что в Покровске проживут 2 228 человек, а в Покровской громаде суммарно осталось 3 826. В городе есть врач-терапевт, также работают коммунальщики, в частности — ритуальная служба, заявил чиновник. Филашкин рассказал о семьях, которые возвращаются из эвакуации в дома, расположенные вплотную к местам боев. По его словам, были случаи, когда семьи 3-4 раза возвращали детей, которых власти вывезли на мирные территории. Чиновник заявил, что не знает, зачем люди такое делают, поскольку в эвакуации получают все выплаты от государства и международных организаций.

Ситуация в Покровске — детали

Волонтер "Голландец" опубликовал видео из Покровска 5 апреля. В кадр попала свежая могила с бумажкой, которая не успела намокнуть от дождей. Местный житель объяснил, что умерла "баба Валя" — жительница ближайшего дома, которая погибла прямо на скамейке в результате обстрела ВС РФ.

"Одну откопали и отправили в больницу. Вторую долго [откапывали] — аж на второй день. Вдвоем они сидели. Был прилет. Одну удалось спасти, другую нет. Видите, она навсегда осталась в своем дворе", — слышно на видео.

Отметим, аналитики проекта DeepState 8 апреля рассказали о ситуации под Покровском Донецкой области. Неподалеку от населенного пункта Шевченко бойцам ВСУ удалось отодвинуть врага. При этом на данном направлении ВС РФ атаковали около 40 раз, пояснили аналитики.

Кроме того, военные 157 бригады взяли в плен китайского солдата, который воевал восточнее Покровска возле села Тарасовка. Как рассказали бойцы, им пришлось рисковать жизнью, но они захватили гражданина Китая, который начал что-то говорить о Мао Цзэдуне.

Напоминаем, в марте Государственная пограничная служба Украины опубликовала фото из Покровска, чтобы показать последствия вторжения РФ для города с 80-тысячным населением.