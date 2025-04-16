Остання вціліла: в окупованому Маріуполі хочуть знести історичну частину міста, — Андрющенко

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни планують знести останню вцілілу історичну частину міста, щоб побудувати на її місці громадсько-діловий центр. Керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко говорить, що окупанти збираються знищити приватну забудову в історичній частині "Гавань" на узбережжі Азовського моря.

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Про плани окупаційної влади Маріуполя Андрющенко пише у своєму Telegram-каналі 16 квітня.

За його словами, росіяни хочуть знести приватні будинки в історичній частині "Гавань" на площі майже 2,5 квадратні кілометри (по периметру — понад 6 кілометрів) між узбережжям Азовського моря і правим берегом річки Кальміус.

"Річ у тому, що це остання вціліла реальна історична частина Маріуполя. Саме тут був перший порт, який дав розвиток місту. Тут мешкала історія. Та вся вона в цьому місці майже не постраждала. Проте кого це цікавить, так?" — написав керівник "Центру вивчення окупації".

Історична частина "Гавань" у Маріуполі розташована між Азовським морем і правим берегом Кальміуса Фото: Петро Андрющенко/Telegram

Петро Андрющенко навів мапу з презентації російського проєкту та наніс на Google map ділянку, яку окупанти збираються "розчистити" для громадсько-ділового центру. За його словами, демонтаж має початися цього року.

"Та й вже най з історією. Головне питання — а куди людей з житлової забудови? Знову — на вулицю? Скоріш, що так. Ось воно, покращення від "руського миру", — зазначив Андрющенко.

Росіяни збираються "реконструювати" вулицю Гавань Шмідта Фото: Петро Андрющенко/Telegram

Нагадаємо, Петро Андрющенко 1 квітня звернувся до уряду з погрозою розкрити неприємну правду про оборону міста після того, як мешканці Маріуполя відмовили у наданні статусу особи з інвалідністю внаслідок війни.

Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm 3 квітня із посиланням на дані кібернетичної розвідки розповіла про квартирні махінації в окупованих містах відомого російського волонтера Олександра Іванова.