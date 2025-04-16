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Военный Фокус Российско-украинская война

Последняя уцелевшая: в оккупированном Мариуполе хотят снести историческую часть города, — Андрющенко

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Российские оккупанты хотят снести последнюю историческую часть Мариуполя (иллюстративное фото)

Во временно оккупированном Мариуполе россияне планируют снести последнюю уцелевшую историческую часть города, чтобы построить на ее месте общественно-деловой центр. Руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко говорит, что оккупанты собираются уничтожить частную застройку в исторической части "Гавань" на побережье Азовского моря.

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О планах оккупационных властей Мариуполя Андрющенко пишет в своем Telegram-канале 16 апреля.

По его словам, россияне хотят снести частные дома в исторической части "Гавань" на площади почти 2,5 квадратных километра (по периметру — более 6 километров) между побережьем Азовского моря и правым берегом реки Кальмиус.

"Дело в том, что это последняя уцелевшая реальная историческая часть Мариуполя. Именно здесь был первый порт, который дал развитие городу. Здесь жила история. И вся она в этом месте почти не пострадала. Однако кого это интересует, да?" — написал руководитель "Центра изучения оккупации".

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Историческая часть "Гавань" в Мариуполе расположена между Азовским морем и правым берегом Кальмиуса
Фото: Петр Андрющенко/Telegram

Петр Андрющенко привел карту из презентации российского проекта и нанес на Google map участок, который оккупанты собираются "расчистить" для общественно-делового центра. По его словам, демонтаж должен начаться в этом году.

"Да и уже най с историей. Главный вопрос — а куда людей из жилой застройки? Опять — на улицу? Скорее всего, что да. Вот оно, улучшение от "русского мира", — отметил Андрющенко.

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Россияне собираются "реконструировать" улицу Гавань Шмидта
Фото: Петр Андрющенко/Telegram

Напомним, Петр Андрющенко 1 апреля обратился к правительству с угрозой раскрыть неприятную правду об обороне города после того, как жителям Мариуполя отказали в предоставлении статуса лица с инвалидностью вследствие войны.

Международное разведывательное сообщество InformNapalm 3 апреля со ссылкой на данные кибернетической разведки рассказало о квартирных махинациях в оккупированных городах известного российского волонтера Александра Иванова.