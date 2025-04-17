Третя світова ні до чого: чому США два роки не передавали Україні ракети ATACMS, — Салліван

Колишній радник президента Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван пояснив, чому Сполучені Штати не передали Україні ОТРК ATACMS у перші місяці повномасштабної війни. За його словами, ключовою причиною затримки стали не побоювання з приводу ескалації конфлікту, а брак самих ракет в арсеналі США.

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16 квітня в мережі з'явилося інтерв'ю ексрадника американського президента, у якому він розкрив деталі надання Збройним силам України тактичних ракет ATACMS.

Салліван підкреслив, що вирішальним фактором у цьому питанні була обмеженість арсеналів, а не страх перед Третьою світовою.

"Перша причина, через яку ми від самого початку не поставили їх, полягає в тому, що міністр оборони (Ллойд Остін — прим. ред.) і американські військові повідомили президенту, що в США недостатньо цих засобів в арсеналі для задоволення наших основних потреб у стримуванні. Вони фактично сказали: "Ми не рекомендуємо передавати їх іншій країні", — розповів Салліван.

За словами ексрадника, за два роки США збільшили виробництво ракет до обсягу, достатнього для передання Україні "кількох сотень" одиниць. Однак другим фактором, що стримував рішення про постачання, було питання можливої ескалації.

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Замінять ATACMS: у США відновили постачання Україні далекобійних ракет-бомб GLSDB, — Reuters

"Друга причина полягала в тому, що у квітні-травні 2022 року питання про ескалацію було іншим, ніж у 2024 році. Ми були готові йти на більший ризик у міру розвитку подій. Ухвалюючи різні рішення, оцінювали рівень допустимого ризику, щоб дати Україні необхідне і водночас не допустити спіралі ескалації", — підкреслив Салліван.

Насамкінець він додав, що Україна зрештою отримала "значну кількість цих систем", однак вони не зробили істотного внеску в перебіг бойових дій.

"Рішення було засноване на припущенні — о, якби ви тільки дали "Атакамси", війна розгорнулася б зовсім по-іншому. І все ж досвід їх використання Україною на полі бою свідчить про те, що це не так", — додав колишній радник Байдена.

Нагадаємо, у березні журналісти Associated Press опублікували матеріал, де було сказано, що українська армія повністю витратила всі далекобійні тактичні ракети ATACMS, поставлені Штатами. Тим часом цей вид озброєння має стратегічне значення для України з низки причин.