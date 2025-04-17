Третья мировая не при чем: почему США два года не передавали Украине ракеты ATACMS, — Салливан

Бывший советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан объяснил, почему Соединенные Штаты не передали Украине ОТРК ATACMS в первые месяцы полномасштабной войны. По его словам, ключевой причиной задержки стали не опасения по поводу эскалации конфликта, а недостаток самих ракет в арсенале США.

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16 апреля в сети появилось интервью экс-советника американского президента, в котором он раскрыл детали предоставления Вооруженным силам Украины тактических ракет ATACMS.

Салливан подчеркнул, что решающим фактором в этом вопросе была ограниченность арсеналов, а не страх перед Третьей мировой.

"Первая причина, по которой мы изначально не поставили их заключается в том, что министр обороны (Ллойд Остин — прим. ред) и американские военные сообщили президенту, что у США недостаточно этих средств в арсенале для удовлетворения наших основных потребностей в сдерживании. Они фактически сказали: "Мы не рекомендуем передавать их другой стране", — рассказал Салливан.

По словам экс-советника, за два года США увеличили производство ракет до объема, достаточного для передачи Украине "нескольких сотен" единиц. Однако вторым фактором, сдерживавшим решение о поставках, был вопрос возможной эскалации.

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"Вторая причина заключалась в том, что в апреле-мае 2022 года вопрос об эскалации был иным, чем в 2024 году. Мы были готовы идти на больший риск по мере развития событий. Принимая различные решения, оценивали уровень допустимого риска, чтобы дать Украине необходимое и в то же время не допустить спирали эскалации", — подчеркнул Салливан.

В заключение он добавил, что Украина в итоге получила "значительное количество этих систем", однако они не внесли существенный вклад в ход боевых действий.

"Решение было основано на предположении – о, если бы вы только дали "Атакамсы", война развернулась бы совершенно по-другому. И все же опыт их использования Украиной на поле боя говорит о том, что это не так", – добавил бывший советник Байдена.

Напомним, в марте журналисты Associated Press опубликовали материал, где было сказано, что украинская армия полностью израсходовала все дальнобойные тактические ракеты ATACMS, поставленные Штатами. Между тем данный вид вооружения имеет стратегическое значение для Украины по ряду причин.