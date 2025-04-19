Великоднє перемир'я: на Донеччині стало менше боїв, яка ситуація на окремих напрямках

Після 18:00 19 квітня на Донеччині фіксують зниження інтенсивності бойових дій з боку російських військ, цьому передувало оголошення великоднього перемир'я главою Кремля Володимиром Путіним. Ситуація на передовій тихіша за звичайну, чого "раніше не бувало".

Related video

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на військових із Покровського, Лиманського та Краматорського напрямків.

"Такого не бувало раніше", — зазначив один з українських захисників на Лиманському напрямку. Останній авіаудар фіксували о 16:45 по Костянтинівці. Однак у небі ворожі розвіддрони ведуть активну діяльність, уточнив речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець.

Водночас на Харківщині вогонь по позиціях ЗСУ триває. За словами командира полку БПЛА "Ахіллес" Юрія Федоренка, "нічого не змінилося".

Великоднє перемир'я: Лиманський, Сіверський напрямки та Сумщина

Водночас на Лиманському і Сіверському напрямках російські війська "пішли в нові накати та штурми", заявив український військкор Богдан Мірошников.

"На Лиманському напрямку ворог навіть натяків не давав на якесь "перемир'я". "У нас очко, як зазвичай. Навіть не помітили нічого, що вказувало б на "перемир'я",- наводяться в пості слова військового на цьому напрямку.

Штурми тривають у звичайному режимі, а останнім часом це були жорсткі та постійні цілодобові накати.

"На Костянтинівському та Покровському — також тривають бої. Біля кордону Сумщини — аналогічно", — йдеться в публікації. Уточнюється, що на деяких напрямках справді стало тихіше, але тому, що ЗС РФ проводять перегрупування, "якраз 30 годин для цього вистачить".

Великоднє перемир'я: Запоріжжя та Харків

Дві години тому в Приморському на Запоріжжі внаслідок атаки російського дрона дістав поранення 42-річний чоловік. Його автомобіль пошкоджено, повідомив керівник ОВА Федоров.

Вибухи було чути та в Харкові, але мер міста Ігор Терехов зазначив, що звук, який можна було чути, не пов'язаний із військовими діями.

Нагадаємо про те, як відреагували в Україні й що кажуть у ЗСУ про "великоднє перемир'я", оголошене Путіним.

Також повідомлялося, що Зеленський запропонував продовжити перемир'я після Великодня.