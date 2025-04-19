Пасхальное перемирие: в Донецкой области стало меньше боев, какая ситуация на отдельных направлениях

После 18:00 19 апреля в Донецкой области фиксируют снижение интенсивности боевых действий со стороны российских войск, этому предшествовало объявление пасхального перемирия главой Кремля Владимиром Путиным. Ситуация на передовой тише обычного, чего "раньше не бывало".

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Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на военных с Покровского, Лиманского и Краматорского направлений.

"Такого не бывало раньше", — отметил один из украинских защитников на Лиманском направлении. Последний авиаудар фиксировали в 16:45 по Константиновке. Однако в небе вражеские разведдроны ведут активную деятельность, уточнил спикер ОТГ "Луганск" Дмитрий Запорожец.

Вместе с тем на Харьковщине огонь по позициям ВСУ продолжается. По словам командира полка БПЛА "Ахиллес" Юрия Федоренко, "ничего не изменилось".

Пасхальное перемирие: Лиманское, Северское направления и Сумщина

В то же время на Лиманском и Северском направлениях российские войска "пошли в новые накаты и штурмы", заявил украинский военкор Богдан Мирошников.

"На Лиманском направлении враг даже намеков не давал на какое-то "перемирие". "У нас очко, как обычно. Даже не заметили ничего, что указывало бы на "перемирие",— приводятся в посте слова военного на этом направлении.

Штурмы продолжаются в обычном режиме, а в последнее время это были жесткие и постоянные круглосуточные накаты.

"На Константиновском и Покровском — также продолжаются бои. Возле границы Сумской области — аналогично", — говорится в публикации. Уточняется, что на некоторых направлениях действительно стало тише, но потому что ВС РФ проводят перегруппировку, "как раз 30 часов для этого хватит".

Пасхальное перемирие: Запорожье и Харьков

Два часа назад в Приморском на Запорожье в результате атаки российского дрона получил ранения 42-летний мужчина. Его автомобиль поврежден, сообщил руководитель ОВА Федоров.

Взрывы были слышны и в Харькове, но мэр города Игорь Терехов отметил, что звук, который можно было слышать, не связан с военными действиями.

Напомним о том, как отреагировали в Украине и что говорят в ВСУ о "пасхальном перемирии", объявленном Путиным.

Также сообщалось, что Зеленский предложил продлить перемирие после Пасхи.