ЗС РФ атакували Київську область дронами: в ОВА повідомили про наслідки атаки (фото)

Глава Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник заявив, що в результаті нічної атаки ЗС РФ ударними дронами було зафіксовано пошкодження низки приватних будинків. Наразі відомо про одного постраждалого.

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Про це він повідомив у своєму Telegram.

За словами Калашника, влучань в об’єкти критичної інфраструктури області "не допущено". Наразі відомо про пошкодження низки цивільних будинків у кількох районах Київської області, а також про одного пораненого чоловіка.

Наслідки атаки ЗС РФ дронами по Київській області (фото: Микола Калашник/Telegram) Микола Калашник/Telegram

"Внаслідок ворожої атаки в Білоцерківському районі постраждав чоловік, 1965 року народження. У нього незначні поранення ноги. Вся необхідна медична допомога надається на місці", — повідомив очільник ОВА.

Він додав, що наслідки ворожої атаки зафіксовано в трьох районах області. Зокрема, в Бориспільському районі були пошкоджені п'ять приватних будинків та автомобіль, а в Бучанському та Білоцерківському районах — по одному приватному будинку.

"Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки", — написав очільник Київської ОВА.

Раніше повідомлялося, що Росія атакувала Кропивницький дронами. Відомо, що у місті пролунало десять вибухів упродовж майже пів години, зафіксовані руйнування об'єктів інфраструктури.

Згодом стало відомо, що РФ атакувала БпЛА житлову багатоповерхівку на Дніпропетровщині. На місці атаки здійнялася пожежа, є постраждалі, серед них — дитина.