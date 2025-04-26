ВС РФ атаковали Киевскую область дронами: в ОВА сообщили о последствиях атаки (фото)

Глава Киевской областной военной администрации (ОВА) Николай Калашник заявил, что в результате ночной атаки ВС РФ ударными дронами было зафиксировано повреждение ряда частных домов. На данный момент известно об одном пострадавшем.

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Об этом он сообщил в своем Telegram.

По словам Калашника, попаданий в объекты критической инфраструктуры области "не допущено". Известно о повреждении ряда гражданских домов в нескольких районах Киевской области, а также об одном раненом мужчине.

Последствия атаки ВС РФ дронами по Киевской области (фото: Николай Калашник/Telegram) Николай Калашник/Телеграм

"В результате вражеской атаки в Белоцерковском районе пострадал мужчина, 1965 года рождения. У него незначительные ранения ноги. Вся необходимая медицинская помощь оказывается на месте", — сообщил глава ОВА.

Он добавил, что последствия вражеской атаки зафиксированы в трех районах области. В частности, в Бориспольском районе были повреждены пять частных домов и автомобиль, а в Бучанском и Белоцерковском районах — по одному частному дому.

"Оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки", — написал глава Киевской ОГА.

Ранее сообщалось, что Россия атаковала Кропивницкий дронами. Известно, что в городе прогремело десять взрывов в течение почти полчаса, зафиксированы разрушения объектов инфраструктуры.

Впоследствии стало известно, что РФ атаковала БпЛА жилую многоэтажку в Днепропетровской области. На месте атаки начался пожар, есть пострадавшие, среди них — ребенок.