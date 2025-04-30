ЗМІ пишуть про масове "розбронювання" медичних працівників: в Міноборони відреагували

В Міністерстві охорони здоров'я 30 квітня повідомили про звернення Міністерства оборони та Медичного командування Збройних сил України з запитом про "розбронювання" медичних працівників для служби в армії. В Міноборони пояснили, що запит не є масовим, і бронь зніматимуть лише з окремих медиків для того, щоб точково доукомплектувати медичні підрозділи.

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Повідомлення опубліковане не сайті Міністерства оборони України.

Зазначається, що запит стосувався лише обмеженої кількості фахівців, що пройшли підготовку за військово-обліковими спеціальностями. У пресслужбі Міноборони роз'яснили, що Медичні сили ЗСУ, зокрема Сухопутні війська, наразі критично потребують доукомплектування на посади:

санітарних інструкторів (медичних сестер і братів);

фельдшерів;

військовозобов’язаних осіб офіцерського складу з підготовкою за фахом "лікувальна справа (сімейний лікар)";

деяких інших спеціальностей.

"Розброньованих" медиків планують залучити на контрактну службу на 1 рік.

Нестачу медиків у підрозділах ЗСУ спричинила постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2025 року №36, яка дозволила 100% бронювання медичних фахівців, розповіли в Міністерстві оборони.

"Рішення про "розбронювання" стосуватиметься лише дефіцитних спеціальностей і лише тих фахівців, яких МОЗ визначить спільно з обласними департаментами охорони здоров’я. Ці працівники, згідно з чинним законодавством, зможуть підписати строковий контракт і обійняти посади у військових частинах, які сьогодні потребують підсилення", — заявили у відомстві.

В Міноборони запевнили, що згідно з Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу" дія контракту за медичними напрямами не подовжуватиметься й лікарів звільнятимуть із закінченням строку служби, якщо вони не висловлять бажання її продовжити.

"Розбронювання" медичних працівників: що відомо

Пресслужба Міністерства охорони здоров'я України 7 лютого пояснювала, що попри рішенні Кабміну дозволити бронювання 100% медичних працівників, з деяких із них за потреби можуть зняти бронь. "Розброньовувати" медичних працівників необхідного профілю можуть на запит від Міноборони та Командування медичних сил, а контракти з ними укладаються на 1 рік.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко 18 лютого розповів про службу розброньованих медиків у лавах ЗСУ. Він зазначив, що лікарів призивають виключно на медичні посади, а жінки мобілізуються лише добровільно. Також бронь з медпрацівників зніматимуть з урахуванням ситуації в регіоні, щоб не порушити здатність цивільних лікарень надавати послуги населенню.