СМИ пишут о массовом "разбронировании" медицинских работников: в Минобороны отреагировали

В Министерстве здравоохранения 30 апреля сообщили об обращении Министерства обороны и Медицинского командования Вооруженных сил Украины с запросом о "разбронировании" медицинских работников для службы в армии. В Минобороны объяснили, что запрос не является массовым, и бронь будут снимать только с отдельных медиков для того, чтобы точечно доукомплектовать медицинские подразделения.

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Сообщение опубликовано не сайте Министерства обороны Украины.

Отмечается, что запрос касался лишь ограниченного количества специалистов, прошедших подготовку по военно-учетным специальностям. В пресс-службе Минобороны разъяснили, что Медицинские силы ВСУ, в частности Сухопутные войска, сейчас критически нуждаются в доукомплектовании на должности:

санитарных инструкторов (медицинских сестер и братьев);

фельдшеров;

военнообязанных лиц офицерского состава с подготовкой по специальности "лечебное дело (семейный врач)";

некоторых других специальностей.

"Разбронированных" медиков планируют привлечь на контрактную службу на 1 год.

Нехватку медиков в подразделениях ВСУ вызвало постановление Кабинета Министров Украины от 14 января 2025 года №36, которое позволило 100% бронирование медицинских специалистов, рассказали в Министерстве обороны.

"Решение о "разбронировании" будет касаться только дефицитных специальностей и только тех специалистов, которых Минздрав определит совместно с областными департаментами здравоохранения. Эти работники, согласно действующему законодательству, смогут подписать срочный контракт и занять должности в воинских частях, которые сегодня нуждаются в усилении", — заявили в ведомстве.

В Минобороны заверили, что согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе" действие контракта по медицинским направлениям не будет продлеваться и врачей будут увольнять с окончанием срока службы, если они не выразят желание ее продолжить.

"Разбронирование" медицинских работников: что известно

Пресс-служба Министерства здравоохранения Украины 7 февраля объясняла, что несмотря на решение Кабмина разрешить бронирование 100% медицинских работников, с некоторых из них при необходимости могут снять бронь. "Разбронировать" медицинских работников необходимого профиля могут по запросу от Минобороны и Командования медицинских сил, а контракты с ними заключаются на 1 год.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко 18 февраля рассказал о службе разбронированных медиков в рядах ВСУ. Он отметил, что врачей призывают исключительно на медицинские должности, а женщины мобилизуются только добровольно. Также бронь с медработников будут снимать с учетом ситуации в регионе, чтобы не нарушить способность гражданских больниц оказывать услуги населению.