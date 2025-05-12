З Росією не можна розмовляти мовою ультиматумів, — Пєсков

У Кремлі 12 травня відреагували на заяви Німеччини та її союзників про можливі санкції, заявивши, що з Росією не варто розмовляти мовою ультиматумів.

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Про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у коментарі російському виданню "Известия."

"До цього попередження ми вже чули попередження позавчора, також вони були озвучені в досить ультимативній формі. Але така мова ультиматумів, вона для Росії неприйнятна, вона не підходить. З Росією не можна розмовляти такою мовою", — сказав він.

Пєсков додав, що Путін чітко та недвозначно окреслив позицію поновлення переговорів з Україною без попередніх умов. За його словами, ця позиція зустріла розуміння та підтримку у лідерів багатьох держав.

"У вчорашній телефонній розмові президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган підтвердив готовність зробити все для організації переговорів", — сказав він.

Пєсков нагадав, що відома і позиція президента США Дональда Трампа, який раніше закликав Київ взяти участь у переговорах. Спікер Кремля наголосив, що Росія налаштована на серйозний пошук шляхів довгострокового мирного врегулювання.

Нагадаємо, представник уряду Німеччини Штефан Корнеліус заявив, що Кремль має до кінця 12 травня надати відповідь щодо запропонованого 30-денного перемир’я в Україні. У разі відмови Берлін ініціює підготовку нових санкцій проти Росії.

Також повідомлялось, що максималістські умови, які висуває президент РФ Володимир Путін для завершення війни в Україні, викликають роздратування у американського президента. У відповідь США розглядають можливість запровадження нових санкцій проти Москви.