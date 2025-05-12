С Россией нельзя разговаривать на языке ультиматумов, — Песков

В Кремле 12 мая отреагировали на заявления Германии и ее союзников о возможных санкциях, заявив, что с Россией не стоит разговаривать на языке ультиматумов.

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Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии российскому изданию "Известия."

"До этого предупреждения мы уже слышали предупреждения позавчера, также они были озвучены в достаточно ультимативной форме. Но такой язык ультиматумов, он для России неприемлем, он не подходит. С Россией нельзя разговаривать на таком языке", — сказал он.

Песков добавил, что Путин четко и недвусмысленно обозначил позицию возобновления переговоров с Украиной без предварительных условий. По его словам, эта позиция встретила понимание и поддержку у лидеров многих государств.

"Во вчерашнем телефонном разговоре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность сделать все для организации переговоров", — сказал он.

Песков напомнил, что известна и позиция президента США Дональда Трампа, который ранее призвал Киев принять участие в переговорах. Спикер Кремля подчеркнул, что Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования.

Напомним, представитель правительства Германии Штефан Корнелиус заявил, что Кремль должен до конца 12 мая дать ответ относительно предложенного 30-дневного перемирия в Украине. В случае отказа Берлин инициирует подготовку новых санкций против России.

Также сообщалось, что максималистские условия, которые выдвигает президент РФ Владимир Путин для завершения войны в Украине, вызывают раздражение у американского президента. В ответ США рассматривают возможность введения новых санкций против Москвы.