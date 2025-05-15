Літній наступ кардинально нічого не змінить: ЗСУ загнали ворога у "пастку", — Defense Express

В ОТУ «Харків» повідомили, що російський літній наступ фактично вже розпочався. Військовий аналітик Валерій Рябих розповів, де сконцентровані сили ЗС РФ, і оцінив шанси ворога на просування.

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Про це відомо з коментаря військового експерта й директора Defense Express Валерія Рябих телеканалу "Еспресо" від 15 травня.

Він проінформував, що зараз російські окупанти намагаються зосередити сили на Покровському напрямку. За останню добу там відбили 74 ворожі штурми.

"І тут виглядає для багатьох, що вони намагаються вийти все ж таки до кордонів Дніпропетровської області. Але тут слід також пам'ятати, що противник був поставлений Силами оборони України саме в таке положення, щоб концентрувати основні сили на цьому напрямку", — підкреслив аналітик.

Він пояснив, що характер рельєфу місцевості обмежує ворога, не дозволяючи йому довго утримувати ці території. Водночас просто зупинитись росіяни теж не можуть, адже тоді будуть змушені зайняти невигідні позиції. В іншому ж разі ЗС РФ відкинуть ще глибше — в район Курахового.

Таким чином окупаційні війська опинились у своєрідній "пастці": вони вимушені тримати на Покровському напрямку численні резерви, не маючи змоги перекинути ці ресурси на інші ділянки, де хотіли б покращити своє положення.

"Тому виглядає, ніби противник робить успіхи, але він не може робити по-іншому, і це відтягує і чисельні резерви на цей напрямок, і не дає змогу противнику концентруватися на тих напрямках, де він би хотів також покращити своє положення", — зауважив Рябих.

Напрямок, який підтримує основні зусилля Росії в районі Покровська, — це Новопавлівський. Там ворог намагався прорвати оборону ЗСУ 26 разів.

"І звісно, що от якраз оце і все ж таки дає нам певну можливість робити оптимістичний прогноз, що противник не зможе зібрати велику кількість сил для того, щоб кардинально щось змінити, розпочавши з новими силами літню наступальну кампанію. Їх все одно не буде достатньо для вирішення тих завдань, які росіяни для себе можуть ставити", — підсумував експерт.

Нагадаємо, у DeepState 14 травня повідомляли, ЗС РФ посилили атаки на схід від Покровська поруч з Торецьком та Калиновим. Також окупантам вдалося зайти у село Багатир на Новопавлівському напрямку.

У ЗМІ передали, що Росія може затягнути переговори про перемир’я на все літо через запланований наступ. Зазначається, що президент РФ Володимир Путін обрав "тактику зволікання".