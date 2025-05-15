Летнее наступление кардинально ничего не изменит: ВСУ загнали врага в "ловушку", — Defense Express

В ОТГ "Харьков" сообщили, что российское летнее наступление фактически уже началось. Военный аналитик Валерий Рябых рассказал, где сконцентрированы силы ВС РФ, и оценил шансы врага на продвижение.

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Об этом известно из комментария военного эксперта и директора Defense Express Валерия Рябых телеканалу "Эспрессо" от 15 мая.

Он проинформировал, что сейчас российские оккупанты пытаются сосредоточить силы на Покровском направлении. За последние сутки там отбили 74 вражеских штурма.

"И здесь выглядит для многих, что они пытаются выйти все же к границам Днепропетровской области. Но здесь следует также помнить, что противник был поставлен Силами обороны Украины именно в такое положение, чтобы концентрировать основные силы на этом направлении", — подчеркнул аналитик.

Он пояснил, что характер рельефа местности ограничивает врага, не позволяя ему долго удерживать эти территории. В то же время просто остановиться россияне тоже не могут, ведь тогда будут вынуждены занять невыгодные позиции. В противном же случае ВС РФ отбросят еще глубже — в район Курахово.

Таким образом оккупационные войска оказались в своеобразной "ловушке": они вынуждены держать на Покровском направлении многочисленные резервы, не имея возможности перебросить эти ресурсы на другие участки, где хотели бы улучшить свое положение.

"Поэтому выглядит, будто противник делает успехи, но он не может делать по-другому, и это оттягивает и многочисленные резервы на это направление, и не позволяет противнику концентрироваться на тех направлениях, где он бы хотел также улучшить свое положение", — отметил Рябых.

Направление, которое поддерживает основные усилия России в районе Покровска, — это Новопавловское. Там враг пытался прорвать оборону ВСУ 26 раз.

"И конечно, что вот как раз это и все же дает нам определенную возможность делать оптимистический прогноз, что противник не сможет собрать большое количество сил для того, чтобы кардинально что-то изменить, начав с новыми силами летнюю наступательную кампанию. Их все равно не будет достаточно для решения тех задач, которые россияне для себя могут ставить", — подытожил эксперт.

Напомним, в DeepState 14 мая сообщали, ВС РФ усилили атаки на восток от Покровска рядом с Торецком и Калиновым. Также оккупантам удалось зайти в село Багатир на Новопавловском направлении.

В СМИ передали, что Россия может затянуть переговоры о перемирии на все лето из-за запланированного наступления. Отмечается, что президент РФ Владимир Путин избрал "тактику промедления".