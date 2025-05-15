Переговоры РФ и Украины: Кремль может затянуть их на все лето, — WP

Президент РФ Путин показывает промедление относительно прямых переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Такая тактика может свидетельствовать, что переговоры могут продолжаться в течение лета 2025 года.

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Об этом пишет The Washington Post.

"Из-за тактики промедления Путина есть риск, что Россия может затянуть переговоры в течение лета, пытаясь начать очередное наступление в Украине на истощение, избегая призывов США и Европы к немедленному и безусловному прекращению огня", — говорится в сообщении.

Как отмечает издание, Владимир Путин выбрал деликатный путь, пытаясь избежать обвинения в случае провала мирных переговоров. В то же время он создает условия для президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа прекратить будущие поставки оружия и разведывательных данных в Украину, если мирные переговоры не будут продвигаться.

Переговоры в Стамбуле

Напомним, официальная Москва заявила, кто входит в состав делегации, отправленной в Стамбул. При этом сам президент РФ не объяснил, почему не возглавил своих посланцев.

Президент США Дональд Трамп также не будет присутствовать на мирных переговорах в Турции 15 мая. Но не исключил вероятность того, что он может прилететь 16 мая.

Советник президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что Владимир Зеленский сядет за стол переговоров только с российским лидером. Президент Украины уже прибыл в Анкару и отправился на встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

В частности, военные объяснили, почему Путин не полетел в Стамбул.