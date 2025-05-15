Переговори РФ та України: Кремль може затягнути їх на все літо, – WP

Президент РФ Путін показує зволікання щодо прямих переговорів з президентом України Володимиром Зеленським. Така тактика може свідчити, що перемовини можуть тривати протягом літа 2025 року.

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Про це пише The Washington Post.

"Через тактику зволікання Путіна є ризик, що Росія може затягнути переговори протягом літа, намагаючись розпочати черговий наступ в Україні на виснаження, уникаючи закликів США та Європи до негайного та безумовного припинення вогню", — йдеться у повідомленні.

Як зазначає видання, Володимир Путін обрав делікатний шлях, намагаючись уникнути звинувачення у разі провалу мирних переговорів. Водночас він створює умови для президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа припинити майбутні постачання зброї та розвідувальних даних до України, якщо мирні переговори не просуватимуться.

Переговори в Стамбулі

Нагадаємо, офіційна Москва заявила, хто входить до складу делегації, відправленої до Стамбула. При цьому сам президент РФ не пояснив, чому не очолив своїх посланців.

Президент США Дональд Трамп також не буде присутній на мирних переговорах у Туреччині 15 травня. Але не виключив імовірність того, що він може прилетіти 16 травня.

Радник президента України Михайло Подоляк заявляв, що Володимир Зеленський сяде за стіл переговорів тільки з російським лідером. Президент України вже прибув до Анкари і вирушив на зустріч із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

Зокрема, військові пояснили, чому Путін не полетів до Стамбула.