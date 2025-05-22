Новий статус зброї NGSW: гвинтівка від Sig Sauer отримала офіційне позначення — М7

Гвинтівка Sig Sauer XM7 калібру 6,8×51 мм пройшла офіційну класифікацію і тепер отримала нове позначення — M7. Разом із нею аналогічний статус Type Classification-Standard отримав і легкий кулемет M250 (раніше XM250), також розроблений Sig Sauer у рамках програми Next Generation Squad Weapons (NGSW).

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Про це 20 травня повідомила пресслужба армії Сполучених Штатів.

Нова класифікація означає, що обидва зразки зброї відповідають "суворим стандартам армії за експлуатаційними характеристиками, безпекою та підтримкою", йдеться в офіційному повідомленні.

Коментуючи новину, оглядачі The War Zone пишуть, що це рішення ухвалили лише через кілька тижнів після публічної критики капітана армії США Брейдена Трента, який назвав XM7 "небезпечною, неефективною і надмірно дорогою". Його заяви ґрунтувалися на несекретній дослідницькій роботі, представленій на виставці Modern Day Marine у Вашингтоні 29 квітня, хоча представники армії та компанії Sig Sauer рішуче відкинули ці звинувачення.

"Цей крок відображає нашу прихильність забезпеченню передових можливостей, які дають нашим солдатам тактичну перевагу і смертоносність, необхідні на полі бою. Ми, як і раніше, націлені на оснащення наших сил найнадійнішими та найефективнішими засобами для забезпечення успіху", — сказав керівник проєкту Soldier Lethality полковник Джейсон Бохеннон.

Сімейство стрілецького озброєння Sig Sauer за програмою Next Generation Squad Weapons Фото: VPK.name

Відповідь на критику зброї NGSW

На відміну від платформи AR-15/M16, нова гвинтівка M7 використовує газопоршневу автоматику, аналогічну сімейству MCX Spear від Sig Sauer. А перехід до калібру 6,8×51 мм пов'язаний з вимогами до збільшеної дальності стрільби та кращого бронепробиття — особливо на тлі досвіду армійських підрозділів в Афганістані та в умовах зростання захищеності противника.

Капітан Трент у своїй доповіді вказав на численні недоліки XM7, зокрема на проблеми з гільзами, надмірний знос ствола і поломки компонентів. Він стверджував, що гвинтівка занадто важка, має високу віддачу і "непридатна" для бойового застосування. Однак за словами Джейсона Сент-Джона, старшого директора зі стратегічних продуктів Sig Sauer, капітан "не до кінця зрозумів, як влаштована програма NGSW", і припустився "серйозних викривлень" у своїх висновках.

Важливо

Зброя нового покоління NGSW отримала погані відгуки: що не так із калібром 6,8х51 мм

Понад 500 військовослужбовців брали участь у 20 000 годинах випробувань. Станом на 2024 рік, армія планує закупити 111 428 гвинтівок M7 і 13 334 кулемети M250. У підсумку армія США уклала з Sig Sauer контракт на 10 років на суму $20,4 млн після випробувань трьох конкуруючих систем у рамках 27-місячної оцінки.

Зазначається, що в перспективі зброю може бути прийнято й іншими родами військ, однак поки що основною стрілецькою зброєю корпусу морської піхоти залишається автоматична гвинтівка M27 IAR на базі HK416.

Зразки зброї Sig Sauer калібру 6,8×51 Фото: Sig Sauer

Базові характеристики M7

Калібр: 6,8×51 мм (.277 Fury).

Автоматика: газопоршнева (short-stroke piston).

Маса (без магазину і прицілів): близько 4,1 кг.

Довжина ствола: ~13 дюймів (330 мм).

Енергія пострілу: вища, ніж у 5,56×45 мм, порівнянна з 7,62×51 мм.

Сумісність з AR-платформою: часткова (за допомогою адаптера).

Базові характеристики M250

Калібр: 6,8×51 мм.

Роль: легкий ручний кулемет.

Заміна: FN M249 (калібр 5,56 мм).

Маса: ~5,6 кг (без боєприпасів).

Підвищені вогневі та балістичні характеристики.

Раніше Фокус зібрав інформацію про нові західні системи озброєння, які очікуються у 2025 році. Було відзначено більш широке впровадження нових зразків стрілецького озброєння, відомого під назвою NGSW.