Новый статус оружия NGSW: винтовка от Sig Sauer получила официальное обозначение — М7

Винтовка Sig Sauer XM7 калибра 6,8×51 мм прошла официальную классификацию и теперь получила новое обозначение — M7. Вместе с ней аналогичный статус Type Classification-Standard получил и легкий пулемет M250 (ранее XM250), также разработанный Sig Sauer в рамках программы Next Generation Squad Weapons (NGSW).

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Об этом 20 мая сообщила пресс-служба армии Соединенных Штатов.

Новая классификация означает, что оба образца оружия отвечают "строгим стандартам армии по эксплуатационным характеристикам, безопасности и поддержанию", говорится в официальном сообщении.

Комментируя новость обозреватели The War Zone пишут, что данное решение было принято всего через несколько недель после публичной критики капитана армии США Брэйдена Трента, который назвал XM7 "небезопасной, неэффективной и чрезмерно дорогой". Его заявления были основаны на несекретной исследовательской работе, представленной на выставке Modern Day Marine в Вашингтоне 29 апреля, хотя представители армии и компании Sig Sauer решительно отвергли эти обвинения.

"Этот шаг отражает нашу приверженность обеспечению передовых возможностей, которые дают нашим солдатам тактическое преимущество и смертоносность, необходимые на поле боя. Мы по-прежнему нацелены на оснащение наших сил самыми надежными и эффективными средствами для обеспечения успеха", — сказал руководитель проекта Soldier Lethality полковник Джейсон Бохэннон.

Семейство стрелкового вооружения Sig Sauer по программе Next Generation Squad Weapons Фото: VPK.name

Ответ на критику оружия NGSW

В отличие от платформы AR-15/M16, новая винтовка M7 использует газопоршневую автоматику, аналогичную семейству MCX Spear от Sig Sauer. А переход к калибру 6,8×51 мм связан с требованиями к увеличенной дальности стрельбы и лучшему бронепробитию — особенно на фоне опыта армейских подразделений в Афганистане и в условиях роста защищенности противника.

Капитан Трент в своем докладе указал на множественные недостатки XM7, включая проблемы с гильзами, чрезмерный износ ствола и поломки компонентов. Он утверждал, что винтовка слишком тяжелая, имеет высокую отдачу и "непригодна" для боевого применения. Однако по словам Джейсона Сент-Джона, старшего директора по стратегическим продуктам Sig Sauer, капитан "не до конца понял, как устроена программа NGSW", и допустил "серьезные искажения" в своих выводах.

Важно

Оружие нового поколения NGSW получило плохие отзывы: что не так с калибром 6,8х51 мм

Более 500 военнослужащих участвовали в 20 000 часах испытаний. По состоянию на 2024 год, армия планирует закупить 111 428 винтовок M7 и 13 334 пулемета M250. В итоге армия США заключила с Sig Sauer контракт на 10 лет на сумму $20,4 млн после испытаний трех конкурирующих систем в рамках 27-месячной оценки.

Отмечается, что в перспективе оружие может быть принято и другими родами войск, однако пока что основным стрелковым оружием корпуса морской пехоты остается автоматическая винтовка M27 IAR на базе HK416.

Образцы оружия Sig Sauer калибра 6,8×51 Фото: Sig Sauer

Базовые характеристики M7

Калибр: 6,8×51 мм (.277 Fury).

Автоматика: газопоршневая (short-stroke piston).

Масса (без магазина и прицелов): около 4,1 кг.

Длина ствола: ~13 дюймов (330 мм).

Энергия выстрела: выше, чем у 5,56×45 мм, сравнима с 7,62×51 мм.

Совместимость с AR-платформой: частичная (при помощи адаптера).

Базовые характеристики M250

Калибр: 6,8×51 мм.

Роль: легкий ручной пулемет.

Замена: FN M249 (калибр 5,56 мм).

Масса: ~5,6 кг (без боеприпасов).

Повышенные огневые и баллистические характеристики.

Ранее Фокус собрал информацию о новых западных системах вооружения, которые ожидаются в 2025 году. Было отмечено более широкое внедрение новых образцов стрелкового вооружения, известного под названием NGSW.