Дає шанс повернути окуповані території: в Раді назвали ключову битву повномасштабної війни (відео)

Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, військовий Роман Костенко вважає, що Україна має шанс повернути тимчасово окуповані території, поки контролює південні області та Чорне море.

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Про це він сказав під час виступу Black Sea Security Forum 30 травня.

"Південь дуже важливий для нашої країни, і він також дуже важливий для Російської Федерації. Тому вони кинули максимальні сили, щоб його захопити на перших етапах війни", — пояснив Костенко.

Він додав, що на початку повномасштабного вторгнення РФ взяв до рук зброю і вирішив, що потрібно їхати на південь. Військовий пояснив, що під час активного наступу ворога, який мав перевагу в силі, думав про те, які з областей Україні в жодному разі не можна втратити.

"Якщо ми втратимо якусь область — чи то більшу територію на Донеччині, чи то може на півночі — маючи південь, маючи море, залишаючись морською державою, ми економічно матимемо можливість ці області повернути. Якщо ми втратимо південь — Миколаївську, Херсонську та тим паче Одеську області — то в нас буде набагато менше шансів це зробити", — аргументував Костенко.

Перспективи повернення окупованих територій дала битва за південь

На думку секретаря комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, битва за південь була однією з ключових у повномасштабній російсько-українській війні.

"І те, що ми її виграли, дає нам можливість битися далі та шанс на те, що ми повернемо всі свої території", — сказав військовий.

Нагадаємо, колишній головнокомандувач Збройних сил України, генерал у відставці й нині посол у Великій Британії Валерій Залужний 22 травня висловив думку, що українцям не варто сподіватися на "диво", яке призведе до повернення кордонів 1991 року. За його словами, такий сценарій малоймовірний, поки Кремль має ресурси для продовження війни.

Фокус 14 травня з'ясовував, чи означає зростання активності ворога на Південному напрямку підготовку до літнього наступу та яку роль у ньому може відігравати ця ділянка фронту.