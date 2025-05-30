Дает шанс вернуть оккупированные территории: в Раде назвали ключевую битву полномасштабной войны (видео)

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, военный Роман Костенко считает, что у Украины есть шанс вернуть временно оккупированные территории, пока она контролирует южные области и Черное море.

Related video

Об этом он сказал во время выступления Black Sea Security Forum 30 мая.

"Юг очень важен для нашей страны, и он также очень важен для Российской Федерации. Поэтому они бросили максимальные силы, чтобы его захватить на первых этапах войны", — пояснил Костенко.

Он добавил, что в начале полномасштабного вторжения РФ взял в руки оружие и решил, что нужно ехать на юг. Военный объяснил, что во время активного наступления врага, который имел преимущество в силе, думал о том, какие из областей Украины ни в коем случае нельзя потерять.

"Если мы потеряем какую-то область — то ли большую территорию в Донецкой области, то ли может на севере — имея юг, имея море, оставаясь морским государством, мы экономически будем иметь возможность эти области вернуть. Если мы потеряем юг — Николаевскую, Херсонскую и тем более Одесскую области — то у нас будет гораздо меньше шансов это сделать", — аргументировал Костенко.

Перспективы возвращения оккупированных территорий дала битва за юг

По мнению секретаря комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, битва за юг была одной из ключевых в полномасштабной российско-украинской войне.

"И то, что мы ее выиграли, дает нам возможность сражаться дальше и шанс на то, что мы вернем все свои территории", — сказал военный.

Напомним, бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал в отставке и ныне посол в Великобритании Валерий Залужный 22 мая высказал мнение, что украинцам не стоит надеяться на "чудо", которое приведет к возвращению границ 1991 года. По его словам, такой сценарий маловероятен, пока у Кремля есть ресурсы для продолжения войны.

Фокус 14 мая выяснял, означает ли рост активности врага на Южном направлении подготовку к летнему наступлению и какую роль в нем может играть этот участок фронта.