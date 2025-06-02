Масштабний удар по авіабазах РФ: західні експерти дають перші оцінки операції (відео)

Масований удар українських безпілотників по чотирьох російських авіабазах 2 червня став найруйнівнішим для стратегічної авіації РФ з початку повномасштабної війни. Йдеться не просто про успішну атаку на тилові об'єкти, а про цілеспрямоване руйнування критично важливої інфраструктури, пов'язаної з ядерним стримуванням Росії.

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Про це йдеться в матеріалі The War Zone.

Західні оглядачі підкреслюють, що операція України була націлена саме на літаки, чия заміна або неможлива в доступній для огляду перспективі, або пов'язана з колосальними часовими і фінансовими витратами. Серед знищених і пошкоджених машин — бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3 і літак ДРЛВ А-50У. Видання називає подібні втрати "унікальними" за своїм значенням і стратегічними наслідками.

Провівши геолокацію відеозаписів і супутникових знімків, експерти підтвердили факт атак на авіабазу "Оленяча" на Кольському півострові та "Біла" в Іркутській області. На кадрах чітко видно, як FPV-дрони вражають припарковані бомбардувальники, деякі з яких стояли в капонірах, але все одно були виведені з ладу.

За попередньою оцінкою аналітика за супутниковими даними Кріса Біггерса, у "Білій" повністю знищено щонайменше вісім бомбардувальників — чотири Ту-95МС і чотири Ту-22М3. Хоча судячи зі щільності ударів, кількість пошкоджених машин може бути вдвічі більшою. Аналітики зазначили, що у випадку з Ту-95МС втрати можуть бути незворотними, оскільки літаки не виробляють із 1990-х років.

Стратегічні наслідки удару

Автори публікації вважають, що Україна завдала удару по самій серцевині російської повітряної компоненти ядерної тріади. Літаки Ту-95МС і Ту-22М3 активно використовували для запуску крилатих ракет по українській території, але водночас із цим входять до системи стратегічного стримування Росії.

Примітно, що на четвертий рік війни на авіабазах, де базується стратегічна авіація ПКС РФ, відсутні будь-які адекватні укріплені укриття — це залишає літаки повністю вразливими для атак.

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Фахівці також проаналізували тактику операції. Судячи з опублікованих відео, використовувалися FPV-дрони, керовані операторами з вантажівок, підведених близько до цілей. Крім того, можливе застосування автономних дронів, що використовують або GPS-навігацію, або візуальне зіставлення зображення цілі.

Отже, якщо навіть далекі бази з літаками, що виконують ключові функції ядерного стримування, можуть бути знищені за допомогою дронів з недорогими компонентами та простими засобами наведення, це свідчить про революційну зміну балансу загроз.

Нагадаємо, про наслідки ударів по авіабазах РФ розповів авіаексперт Костянтин Криволап. За його словами, росіяни втратили 34% літаків, які використовували для ракетних ударів по Україні, однак з іншого боку, у них збереглися можливості для запуску дронів-камікадзе "Шахед" і балістичних ракет.