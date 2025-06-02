Масштабный удар по авиабазам РФ: западные эксперты дают первые оценки операции (видео)

Массированный удар украинских беспилотников по четырем российским авиабазам 2 июня стал самым разрушительным для стратегической авиации РФ с начала полномасштабной войны. Речь идет не просто об успешной атаке на тыловые объекты, а о целенаправленном разрушении критически важной инфраструктуры, связанной с ядерным сдерживанием России.

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Об этом говорится в материале The War Zone.

Западные обозреватели подчеркивают, что операция Украины была нацелена именно на самолеты, чья замена либо невозможна в обозримой перспективе, либо сопряжена с колоссальными временными и финансовыми затратами. Среди уничтоженных и поврежденных машин — бомбардировщики Ту-95МС, Ту-22М3 и самолет ДРЛО А-50У. Издание называет подобные потери "уникальными" по своему значению и стратегическим последствиям.

Проведя геолокацию видеозаписей и спутниковых снимков эксперты подтвердили факт атак на авиабазу "Оленья" на Кольском полуострове и "Белая" в Иркутской области. На кадрах отчетливо видно, как FPV-дроны поражают припаркованные бомбардировщики, некоторые из которых стояли в капонирах, но все равно были выведены из строя.

По предварительной оценке аналитика по спутниковым данным Криса Биггерса, в "Белой" полностью уничтожены как минимум восемь бомбардировщиков — четыре Ту-95МС и четыре Ту-22М3. Хотя судя по плотности ударов, количество поврежденных машин может быть в два раза больше. Аналитики отметили, что в случае с Ту-95МС потери могут быть необратимыми, поскольку самолеты не производятся с 1990-х годов.

Стратегические последствия удара

Авторы публикации считают, что Украина нанесла удар по самой сердцевине российской воздушной компоненты ядерной триады. Самолеты Ту-95МС и Ту-22М3 активно использовались для запуска крылатых ракет по украинской территории, но одновременно с этим входят в систему стратегического сдерживания России.

Примечательно, что на четвертый год войны на авиабазах, где базируется стратегическая авиация ВКС РФ, отсутствуют какие-либо адекватные укрепленные укрытия — это оставляет самолеты полностью уязвимыми для атак.

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Специалисты также проанализировали тактику операции. Судя по опубликованным видео, использовались FPV-дроны, управляемые операторами с грузовиков, подведенных близко к целям. Кроме того, возможно применение автономных дронов, использующих либо GPS-навигацию, либо визуальное сопоставление изображения цели.

Таким образом, если даже далекие базы с самолетами, выполняющими ключевые функции ядерного сдерживания, могут быть уничтожены с помощью дронов с недорогими компонентами и простыми средствами наведения, это говорит о революционном изменении баланса угроз.

Напомним, о последствиях ударов по авиабазам РФ рассказал авиаэксперт Константин Криволап. По его словам, россияне потеряли 34% самолетов, которые использовались для ракетных ударов по Украине, однако с другой стороны, у них сохранились возможности для запуска дронов-камикадзе "Шахед" и баллистикических ракет.