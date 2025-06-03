В Україні розробляють новий тип ударних безпілотників: чим вони особливі

Українські інженери розробляють нові ударні дрони, які полюватимуть за "Шахедами". Безпілотники діють за принципом ракет протиповітряної оборони — вибухають поблизу ворожих цілей та уражають їх уламками.

Related video

Про це пише Bloomberg.

Міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що три вітчизняні виробники виготовляють такі ударні безпілотники, вартість яких становить близько $5 тисяч кожен. При цьому розробники не виключають, що з часом ціна таких ударних дронів може зменшитись до $300 за одиницю.

Україна розробляє безпілотники з фіксованими крилами, які уражають дрони прямим зіткненням.

Skyfall, один з найбільших виробників дронів в Україні, модернізував свою FPV-модель для перехоплення БПЛА. Зазначається, що ці дрони вже застосовуються на фронті.

Відомо, що цей тип безпілотників розробляють і європейські інженери. Латвійська компанія Origin Robotics у червні планує надіслати до України випробувальні дрони, які вибухають поблизу ворожих БПЛА, знищуючи їх уламками.

«Як тільки боєголовка наближається достатньо близько до цілі, вона детонує, і ціль уражається осколками», — сказав головний виконавчий директор Origin Агріс Кіпурс.

За його словами, такі дрони спеціально створені для боротьби з великими баражувальними боєприпасами.

Водночас експерти додають, що попри значні економічні переваги для України, ці безпілотники поки не здатні повністю замінити системи протиповітряної оборони.

Крім того, вони не здатні ефективно протидіяти російським ракетам, які швидші й мають більшу руйнівну силу, ніж "Шахеди".

Раніше ми повідомляли, що українські військові знищили зграю російських ударних БПЛА "Ланцет" на території Курської області Росії.

Нагадаємо, в Україні випустили новий військовий дрон Buntar-3, який вже застосовується на Харківському напрямку.