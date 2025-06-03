В Украине разрабатывают новый тип ударных беспилотников: чем они особенные

Украинские инженеры разрабатывают новые ударные дроны, которые будут охотиться за "Шахедами". Беспилотники действуют по принципу ракет противовоздушной обороны — взрываются вблизи вражеских целей и поражают их обломками.

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Об этом пишет Bloomberg.

Министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что три отечественных производителя изготавливают такие ударные беспилотники, стоимость которых составляет около $5 тысяч каждый. При этом разработчики не исключают, что со временем цена таких ударных дронов может уменьшиться до $300 за единицу.

Украина разрабатывает беспилотники с фиксированными крыльями, которые поражают дроны прямым столкновением.

Skyfall, один из крупнейших производителей дронов в Украине, модернизировал свою FPV-модель для перехвата БПЛА. Отмечается, что эти дроны уже применяются на фронте.

Известно, что этот тип беспилотников разрабатывают и европейские инженеры. Латвийская компания Origin Robotics в июне планирует отправить в Украину испытательные дроны, которые взрываются вблизи вражеских БПЛА, уничтожая их обломками.

"Как только боеголовка приближается достаточно близко к цели, она детонирует, и цель поражается осколками", — сказал главный исполнительный директор Origin Агрис Кипурс.

По его словам, такие дроны специально созданы для борьбы с крупными барражирующими боеприпасами.

В то же время эксперты добавляют, что несмотря на значительные экономические преимущества для Украины, эти беспилотники пока не способны полностью заменить системы противовоздушной обороны.

Кроме того, они не способны эффективно противодействовать российским ракетам, которые быстрее и имеют большую разрушительную силу, чем "Шахеды".

Ранее мы сообщали, что украинские военные уничтожили стаю российских ударных БПЛА "Ланцет" на территории Курской области России.

Напомним, в Украине выпустили новый военный дрон Buntar-3, который уже применяется на Харьковском направлении.