Через шість місяців: який новий порядок визнання померлими зниклих безвісти на війні (документ)

5 червня народні депутати прийняли за основу законопроєкт про зниклих безвісти під час війни та впорядкували процедуру, за якою суди прийматимуть відповідні рішення. Парламентарі уточнили, від якого моменту відраховують шість місяців для визнання людини померлою.

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Текст законопроєкту про зниклих безвісти та результати голосування викладені на порталі Верховної Ради.

Голосування щодо законопроєкту №12451 "Про внесення змін до частини другої статті 46 Цивільного кодексу" відбулось зранку 5 червня. Як написав нардеп Олексій Гончаренко, близько 11:30 нардепи підтримали нові норми: голосів "за" — 263. Законопроєкт, який підготували 25 парламентарів, вносить зміни у статтю 46 Цивільного кодексу. У статтю додали один рядок, який уточнив, за яких умов суди можуть визнати зниклого безвісти померлим раніше, ніж через два роки після завершення війни. Поки що законопроєкт №12451 прийняти за основу, нардепи мають 14 днів для внесення правок та для другого розгляду.

Закон про зниклих безвісти — деталі

У тексті документа на порталі Ради бачимо, яку правку внесли депутати. Закон про зниклих безвісти визначає, що суди визнають померлою людину, яка зникла під час бойових дій

через два роки після завершення війни;

якщо є "конкретні обставини", то можливе рішення через шість місяців після події, яка "загрожувала смертю" або яка "дає підстави припускати загибель".

Закон про зниклих безвісти - які терміни визнання людини померлою Фото: Скриншот

Зазначимо, в лютому Фокус писав про рішення уряду, які стосуються зниклих безвісти, а також полонених бійців Сил оборони. Як заявила правозахисниця Людмили Денісової, ідеться про нові правила виплат грошового забезпечення найближчим родичам. Правозахисниця пояснила, що з 1 лютого запрацювала норма закону, за яким боєць може написати розпорядження про те, що робити з грошима. Якщо він цього не зробить, до забезпечення ділитиметься на дві частини. Половину отримуватимуть родичі у порядку черговості, половина — кластиметься на рахунок бійця (він отримає кошти, коли повернеться). Якщо ж зниклий безвісти боєць буде визнаний померлим, то усі гроші стануть спадщиною і вже ділитимуться між спадкоємцями, ідеться у статті.

Нагадуємо, у квітні президент України Володимир Зеленський відреагував на публікацію західних ЗМІ про 100 тисяч загиблих українців за час повномасштабного вторгнення РФ. Тим часом у травні спецпредставник Білого дому Кіт Келлог порівняв втрати на російсько-українській війні з втратами Другої світової.