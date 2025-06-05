Через шесть месяцев: каков новый порядок признания умершими пропавших без вести на войне (документ)

5 июня народные депутаты приняли за основу законопроект о пропавших без вести во время войны и упорядочили процедуру, по которой суды будут принимать соответствующие решения. Парламентарии уточнили, с какого момента отсчитывают шесть месяцев для признания человека умершим.

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Текст законопроекта о пропавших без вести и результаты голосования выложены на портале Верховной Рады.

Голосование по законопроекту №12451 "О внесении изменений в часть вторую статьи 46 Гражданского кодекса" состоялось утром 5 июня. Как написал нардеп Алексей Гончаренко, около 11:30 нардепы поддержали новые нормы: голосов "за" — 263. Законопроект, который подготовили 25 парламентариев, вносит изменения в статью 46 Гражданского кодекса. В статью добавили одну строку, которая уточнила, при каких условиях суды могут признать пропавшего без вести умершим раньше, чем через два года после завершения войны. Пока законопроект №12451 принят за основу, нардепы имеют 14 дней для внесения поправок и для второго рассмотрения.

Закон о пропавших без вести — детали

В тексте документа на портале Рады видим, какую правку внесли депутаты. Закон о пропавших без вести определяет, что суды признают умершим человека, пропавшего во время боевых действий

через два года после завершения войны;

если есть "конкретные обстоятельства", то возможно решение через шесть месяцев после события, которое "угрожало смертью" или которое "дает основания предполагать гибель".

Закон о пропавших без вести — какие сроки признания человека умершим Фото: Скриншот

Отметим, в феврале Фокус писал о решениях правительства, которые касаются пропавших без вести, а также пленных бойцов Сил обороны. Как заявила правозащитница Людмилы Денисовой, речь идет о новых правилах выплат денежного обеспечения ближайшим родственникам. Правозащитница пояснила, что с 1 февраля заработала норма закона, по которому боец может написать распоряжение о том, что делать с деньгами. Если он этого не сделает, обеспечение будет делиться на две части. Половину будут получать родственники в порядке очередности, половина — будет класться на счет бойца (он получит средства, когда вернется). Если же пропавший без вести боец будет признан умершим, то все деньги станут наследством и уже будут делиться между наследниками, говорится в статье.

Напоминаем, в апреле президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на публикацию западных СМИ о 100 тысячах погибших украинцев за время полномасштабного вторжения РФ. Между тем в мае спецпредставитель Белого дома Кит Келлог сравнил потери на российско-украинской войне с потерями Второй мировой.