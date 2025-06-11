Удари по заводу під Тамбовом зупинили роботу: чим він важливий для росіян, — ЦПД

Вночі на 11 червня дрони атакували Тамбовський пороховий завод, місцеві повідомляли про щонайменше 15 вибухів і роботу ППО. Це — один з ключових об’єктів для російського ВПК.

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Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО лейтенант Андрій Коваленко.

"Вже далеко не вперше атакований Тамбовський пороховий завод РФ. Зараз він ставить роботу на паузу", — зазначив він.

Голова ЦПД наголосив, що йдеться про один з ключових об‘єктів російського ВПК, залучений до війни проти України.

"Там виробляються порохи, які використовуються для різних видів стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем. Також — колоксилін, що застосовується у створенні вибухових речовин та інших спеціалізованих продуктів", — розповів Коваленко.

Він додав, що Тамбовський пороховий завод — один з основних постачальників вибухових матеріалів для ЗС РФ. Після початку повномасштабної війни в Україні виробництво там значно збільшилось.

Нагадаємо, Росія вночі також атакувала безпілотниками Україну, під ударом опинились Харків і Одеська область. Постраждали житлові будинки, дитячі майданчики й цивільні машини. Відомо про загиблих та понад півсотні постраждалих, отримали поранення діти. Фокус зібрав усю інформацію про наслідки ворожих ударів в одному матеріалі.

10 червня партизану руху "АТЕШ" розповіли про нову диверсію на тимчасово окупованих територіях. У Мелітополі спалили машину російських операторів БПЛА, обладнану мобільним засобом РЕБ.