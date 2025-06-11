Удары по заводу под Тамбовом остановили работу: чем он важен для россиян, — ЦПД

Ночью на 11 июня дроны атаковали Тамбовский пороховой завод, местные сообщали о по меньшей мере 15 взрывах и работе ПВО. Это — один из ключевых объектов для российского ВПК.

Related video

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО лейтенант Андрей Коваленко.

"Уже далеко не впервые атакован Тамбовский пороховой завод РФ. Сейчас он ставит работу на паузу", — отметил он.

Председатель ЦПД отметил, что речь идет об одном из ключевых объектов российского ВПК, вовлеченном в войну против Украины.

"Там производятся пороха, которые используются для различных видов стрелкового оружия, артиллерийских и реактивных систем. Также — колоксилин, который применяется в создании взрывчатых веществ и других специализированных продуктов", — рассказал Коваленко.

Он добавил, что Тамбовский пороховой завод — один из основных поставщиков взрывчатых материалов для ВС РФ. После начала полномасштабной войны в Украине производство там значительно увеличилось.

Напомним, Россия ночью также атаковала беспилотниками Украину, под ударом оказались Харьков и Одесская область. Пострадали жилые дома, детские площадки и гражданские машины. Известно о погибших и более полусотни пострадавших, получили ранения дети. Фокус собрал всю информацию о последствиях вражеских ударов в одном материале.

10 июня партизану движения "АТЕШ" рассказали о новой диверсии на временно оккупированных территориях. В Мелитополе сожгли машину российских операторов БПЛА, оборудованную мобильным средством РЭБ.