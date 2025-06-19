Словаки показали роботу зенітки Wolf 25 AD, яку передали Україні: що про неї відомо (відео)

У Словаччини випробували зенітну артилерійську установку Wolf 25 AD, створену на замовлення України. Бойова машина успішно уразила квадрокоптер на відстані 400 м.

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Для розробки Wolf 25 AD словацька компанія DefTech систематично моніторила хід війни в Україні, щоб урахувати її мінливий характер. Блог "Praise the steph" у партнерстві з розробниками опублікував кадри тестових стрільб на полігоні "Загор'є" в соцмережі Х (раніше — Twitter).

Автор блогу зазначає, що установка Wolf 25 AD знешкодила безпілотник прямим влучанням навіть без використання боєприпасів Proximity Fuze PX-HE, що призначені для ураження повітряних цілей.

Повідомляється, що словацька Wolf 25 AD вже знаходиться в Україні та проходить випробування на місці. У DefTech кажуть, що очкують на замовлення більшої кількості установок, оскільки замовники задоволені результатами тестувань.

Wolf 25 AD: характеристики установки

Зенітна артилерійська установка Wolf 25 AD базується на V-подібному модульному шасі з повним приводом. Машина має двигун об'ємом 9 л і потужністю 450 к.с. Її максимальна швидкість сягає 100 км/год, а запас ходу — до 700 км.

Wolf 25 AD розрахована на екіпаж з 4 осіб: водія, командира, техніка та навідника.

Установка оснащена системою протидії безпілотним літальним апаратам GF-AD / C-UAS (Gap Filler Air Defence / Counter Unmanned Aerial System). Башта з автоматичною гарматою Oerlikon KBA 25x137мм дає можливість використовувати два види боєприпасів:

Proximity Fuze (PX-HE) з ефективним радіусом ураження 1,5 м (на цій відстані боєприпас активується і детонує);

осколково-фугасний запалювальний з трасером (HEI-T), напівбронебійний (SAPHE), бронебійно-детонуючий осколково-фугасний (FAPDS-T) з трасером або бронебійно-детонуючий осколково-фугасний зі стабілізованим плавником (APFSDS-T) з трасером — другий тип боєприпасу обирається залежно від профілю місії.

Башта Wolf 25 AD має режими як одиночної стрільби, так і скорострільності — до 650 пострілів на хвилину. Вона також оснащена електрооптичною системою Lotus Lite з тепловізійною та денною камерами та може інтегруватися з допоміжним озброєнням, зокрема кулеметами, переносними зенітно-ракетними комплексами, протитанковими керованими ракетами чи некерованими ракетами з лазерним наведенням.

Wolf 25 AD ефективна проти дронів

За словами розробників, установка Wolf 25 AD особливо ефективно уражає БПЛА та інші цілі, що літають низько, зокрема гелікоптери. Також вона ефективна проти легкоброньованих цілей, як бойова машина піхоти та бойова машина десанту, і здатна пошкодити чи вивести з ладу бронетранспортер.

Wolf-25-AD ефективна проти БПЛА та низьколітаючих цілей Фото: X / @praisethesteph

Вбудовані в систему програмно-керовані радари AESA AMMR можуть відстежувати в режимі реального часу до 150 цілей. Встановлені на машині 4 панелі охоплюють 360 градусів. Радари мають сучасну систему електронної протидії і здатні захищатися від постановників перешкод, а також мають функцію пошуку в русі.

Серцем всієї системи є програмно-керовані радари AESA AMMR, які можуть відстежувати до 150 цілей в режимі реального часу. Радари можуть виявляти літаки на відстані 20 км, гелікоптери — до 12 км, ракети — до 10 км, безпілотники Lancet — від 8 до 10 км, розвідувальні БПЛА — до 5 км і малі квадрокоптери, в тому числі FPV-безпілотники — до 5 км.

Компанія-розробник заявляє, що радари Wolf 25 AD виявляють цілі на таких відстанях:

літаки — 20 км;

гелікоптери — до 12 км;

ракети — до 10 км;

безпілотники Lancet — від 8 до 10 км;

розвідувальні БПЛА — до 5 км;

малі квадрокоптери, зокрема FPV-дрони — до 5 км.

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