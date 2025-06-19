Словаки показали работу зенитки Wolf 25 AD, которую передали Украине: что о ней известно (видео)

В Словакии испытали зенитную артиллерийскую установку Wolf 25 AD, созданную по заказу Украины. Боевая машина успешно поразила квадрокоптер на расстоянии 400 м.

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Для разработки Wolf 25 AD словацкая компания DefTech систематически мониторила ход войны в Украине, чтобы учесть ее изменчивый характер. Блог "Praise the steph" в партнерстве с разработчиками опубликовал кадры тестовых стрельб на полигоне "Загорье" в соцсети Х (ранее — Twitter).

Автор блога отмечает, что установка Wolf 25 AD обезвредила беспилотник прямым попаданием даже без использования боеприпасов Proximity Fuze PX-HE, предназначенных для поражения воздушных целей.

Сообщается, что словацкая Wolf 25 AD уже находится в Украине и проходит испытания на месте. В DefTech говорят, что ожидают заказ большего количества установок, поскольку заказчики довольны результатами тестирований.

Wolf 25 AD: характеристики установки

Зенитная артиллерийская установка Wolf 25 AD базируется на V-образном модульном шасси с полным приводом. Машина имеет двигатель объемом 9 л и мощностью 450 л.с. Ее максимальная скорость достигает 100 км/ч, а запас хода — до 700 км.

Wolf 25 AD рассчитана на экипаж из 4 человек: водителя, командира, техника и наводчика.

Установка оснащена системой противодействия беспилотным летательным аппаратам GF-AD/C-UAS (Gap Filler Air Defence/Counter Unmanned Aerial System). Башня с автоматической пушкой Oerlikon KBA 25x137мм дает возможность использовать два вида боеприпасов:

Proximity Fuze (PX-HE) с эффективным радиусом поражения 1,5 м (на этом расстоянии боеприпас активируется и детонирует);

осколочно-фугасный зажигательный с трассером (HEI-T), полубронебойный (SAPHE), бронебойно-детонирующий осколочно-фугасный (FAPDS-T) с трассером или бронебойно-детонирующий осколочно-фугасный со стабилизированным плавником (APFSDS-T) с трассером — второй тип боеприпаса выбирается в зависимости от профиля миссии.

Башня Wolf 25 AD имеет режимы как одиночной стрельбы, так и скорострельности — до 650 выстрелов в минуту. Она также оснащена электрооптической системой Lotus Lite с тепловизионной и дневной камерами и может интегрироваться со вспомогательным вооружением, в частности пулеметами, переносными зенитно-ракетными комплексами, противотанковыми управляемыми ракетами или неуправляемыми ракетами с лазерным наведением.

Wolf 25 AD эффективна против дронов

По словам разработчиков, установка Wolf 25 AD особенно эффективно поражает БПЛА и другие низко летающие цели, в частности вертолеты. Также она эффективна против легкобронированных целей, как боевая машина пехоты и боевая машина десанта, и способна повредить или вывести из строя бронетранспортер.

Wolf-25-AD эффективна против БПЛА и низколетящих целей Фото: X / @praisethesteph

Встроенные в систему программно-управляемые радары AESA AMMR могут отслеживать в режиме реального времени до 150 целей. Установленные на машине 4 панели охватывают 360 градусов. Радары имеют современную систему электронного противодействия и способны защищаться от постановщиков помех, а также имеют функцию поиска в движении.

Сердцем всей системы являются программно-управляемые радары AESA AMMR, которые могут отслеживать до 150 целей в режиме реального времени. Радары могут обнаруживать самолеты на расстоянии 20 км, вертолеты — до 12 км, ракеты — до 10 км, беспилотники Lancet — от 8 до 10 км, разведывательные БПЛА — до 5 км и малые квадрокоптеры, в том числе FPV-беспилотники — до 5 км.

Компания-разработчик заявляет, что радары Wolf 25 AD обнаруживают цели на таких расстояниях:

самолеты — 20 км;

вертолеты — до 12 км;

ракеты — до 10 км;

беспилотники Lancet — от 8 до 10 км;

разведывательные БПЛА — до 5 км;

малые квадрокоптеры, в частности FPV-дроны — до 5 км.

Напомним, 17 июня Фокус писал о французском дроне MV-25 OSKAR от компании KNDS, который приняли на вооружение Силы обороны Украины. Он предназначен для нейтрализации пехоты и легкобронированной техники.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров 12 июня поделился кадрами работы нового дрона "Булава" от украинской компании DeViro. По словам Федорова, этот беспилотник превосходит российский "Ланцет" по ключевым параметрам.