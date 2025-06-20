"Безпрецедентне рішення": в ЗСУ формують перший жіночий екіпаж для перехоплення дронів

В 427-му окремому полку безпілотних систем "Рарог" Збройних сил України формують перший жіночий екіпаж, що перехоплюватиме російські безпілотники. Підрозділ запрошує на службу доброволиць.

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В 427-му ОПБС "Рарог" називають формування жіночого екіпажу безпрецедентним рішенням. Щоб долучитися до підрозділу, доброволицям необхідно буде пройти відбір та навчання.

"Спробуй себе в екіпажі перехоплювачів БПЛА — поруч служитимуть посестри зі спільними цінностями та внутрішнім стрижнем!" — пише пресслужба полку.

В 427 ОПБС "Рарог" запрошують доброволиць до першого жіночого екіпажу перехоплювачів БПЛА Фото: скриншот

Перший жіночий екіпаж в 427 ОПБС "Рарог": які вимоги до перехоплювачів БПЛА

У вакансії за посиланням зазначено, що в обов'язки перехоплювачів БПЛА входить виявлення та знищення повітряних ворожих цілей, обслуговування та утримання в стані готовності до застосування зброї, виконання бойових завдань, участь у навчаннях і бойових діях та дотримання військової дисципліни.

Перехоплювачі мають бути придатними за станом здоров'я та морально-психологічними якостями, готовими працювати в зоні активних бойових дій і орієнтуватися в умовах бою, здатними працювати під тиском. Перевагою буде наявність сертифіката пілота БПЛА та досвід військової служби.

Умови вакансії перехоплювача БПЛА:

мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;

можливість перевестися з іншого підрозділу для чинних військовослужбовців;

грошове забезпечення від 20 000 до 120 000 гривень (сума залежить від поставленого завдання та місця служби), а також медичне, соціальне, харчове та речове забезпечення;

змога підвищити кваліфікацію в навчальних центрах чи у виробників озброєння та можливість кар'єрного зростання.

Зазначимо, радниця з гендерних питань ЗСУ Оксана Григор'єва 7 травня заявляла, що українок потрібно готувати до служби у війську, проте наразі "обов'язкова" мобілізація жінок може викликати в суспільстві протести.

Нагадаємо також, Фокус 22 квітня писав про вакансії 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, серед яких були не лише військові спеціальності. Зокрема підрозділ шукав масажистів, перукарів і тату-майстрів.