"Безпрецедентне рішення": в ЗСУ формують перший жіночий екіпаж для перехоплення дронів
В 427-му окремому полку безпілотних систем "Рарог" Збройних сил України формують перший жіночий екіпаж, що перехоплюватиме російські безпілотники. Підрозділ запрошує на службу доброволиць.
В 427-му ОПБС "Рарог" називають формування жіночого екіпажу безпрецедентним рішенням. Щоб долучитися до підрозділу, доброволицям необхідно буде пройти відбір та навчання.
"Спробуй себе в екіпажі перехоплювачів БПЛА — поруч служитимуть посестри зі спільними цінностями та внутрішнім стрижнем!" — пише пресслужба полку.
Перший жіночий екіпаж в 427 ОПБС "Рарог": які вимоги до перехоплювачів БПЛА
У вакансії за посиланням зазначено, що в обов'язки перехоплювачів БПЛА входить виявлення та знищення повітряних ворожих цілей, обслуговування та утримання в стані готовності до застосування зброї, виконання бойових завдань, участь у навчаннях і бойових діях та дотримання військової дисципліни.
Перехоплювачі мають бути придатними за станом здоров'я та морально-психологічними якостями, готовими працювати в зоні активних бойових дій і орієнтуватися в умовах бою, здатними працювати під тиском. Перевагою буде наявність сертифіката пілота БПЛА та досвід військової служби.
Умови вакансії перехоплювача БПЛА:
- мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
- можливість перевестися з іншого підрозділу для чинних військовослужбовців;
- грошове забезпечення від 20 000 до 120 000 гривень (сума залежить від поставленого завдання та місця служби), а також медичне, соціальне, харчове та речове забезпечення;
- змога підвищити кваліфікацію в навчальних центрах чи у виробників озброєння та можливість кар'єрного зростання.
Зазначимо, радниця з гендерних питань ЗСУ Оксана Григор'єва 7 травня заявляла, що українок потрібно готувати до служби у війську, проте наразі "обов'язкова" мобілізація жінок може викликати в суспільстві протести.
Нагадаємо також, Фокус 22 квітня писав про вакансії 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, серед яких були не лише військові спеціальності. Зокрема підрозділ шукав масажистів, перукарів і тату-майстрів.