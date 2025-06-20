"Беспрецедентное решение": в ВСУ формируют первый женский экипаж для перехвата дронов

В 427-м отдельном полку беспилотных систем "Рарог" Вооруженных сил Украины формируют первый женский экипаж, который будет перехватывать российские беспилотники. Подразделение приглашает на службу добровольцев.

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В 427-м ОПБС "Рарог" называют формирование женского экипажа беспрецедентным решением. Чтобы присоединиться к подразделению, добровольцам необходимо будет пройти отбор и обучение.

"Попробуй себя в экипаже перехватчиков БПЛА — рядом будут служить сестры с общими ценностями и внутренним стержнем!" — пишет пресс-служба полка.

В 427 ОПБС "Рарог" приглашают добровольцев в первый женский экипаж перехватчиков БПЛА Фото: скриншот

Первый женский экипаж в 427 ОПБС "Рарог": какие требования к перехватчикам БПЛА

В вакансии по ссылке указано, что в обязанности перехватчиков БПЛА входит выявление и уничтожение воздушных вражеских целей, обслуживание и содержание в состоянии готовности к применению оружия, выполнение боевых задач, участие в учениях и боевых действиях и соблюдение воинской дисциплины.

Перехватчики должны быть пригодными по состоянию здоровья и морально-психологическим качествам, готовыми работать в зоне активных боевых действий и ориентироваться в условиях боя, способными работать под давлением. Преимуществом будет наличие сертификата пилота БПЛА и опыт военной службы.

Условия вакансии перехватчика БПЛА:

мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;

возможность перевестись из другого подразделения для действующих военнослужащих;

денежное обеспечение от 20 000 до 120 000 гривен (сумма зависит от поставленной задачи и места службы), а также медицинское, социальное, пищевое и вещевое обеспечение;

возможность повысить квалификацию в учебных центрах или у производителей вооружения и возможность карьерного роста.

Отметим, советник по гендерным вопросам ВСУ Оксана Григорьева 7 мая заявляла, что украинок нужно готовить к службе в армии, однако сейчас "обязательная" мобилизация женщин может вызвать в обществе протесты.

Напомним также, Фокус 22 апреля писал о вакансиях 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ, среди которых были не только военные специальности. В частности подразделение искало массажистов, парикмахеров и тату-мастеров.