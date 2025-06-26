Обмін полоненими: в Україну повернулися захисники в межах нового етапу (відео, фото)

У четвер, 26 червня, в межах обміну повернулися воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Більшість із них були в полоні з 2022 року.

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Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Як зазначив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, це черговий етап повернення захисників України у межах стамбульських домовленостей. Серед повернених — військовослужбовці ТрО, мотопіхотних бригад, морської піхоти та десантно-штурмових військ. Є оборонці Маріуполя.

"Деякі захисники перебували у статусі пошуку і не були підтверджені країною-агресором. Серед повернутих є також офіцери. Найстаршому звільненому — 62 роки, наймолодшому — 24 роки", — написав Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, 14 червня Україна провела четвертий обмін у рамках домовленостей з РФ у Стамбулі. Серед тих, хто повернувся до України, є військові, які перебували в полоні РФ з 2022 року та належали до різних складових Сил оборони та воювали на різних напрямках.

у росЗМІ після масштабного обміну у форматі "1000 на 1000" повідомили, що в Україні нібито майже не залишилось полонених окупантів, а Росія в той самий час утримує ще "десятки тисяч" українців. Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов розповів, що насправді все навпаки.

Фокус також писав, що росіяни пропонували ініціативу щодо повернення українських дітей, яких депортували в РФ. Йдеться про обмін дітей на російських військовополонених.